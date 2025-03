Santo André recebe prêmio Excelência Educacional por avanço em fluência leitora

Os impactos positivos da fluência leitora aplicada na rede municipal de Santo André foram reconhecidos nesta terça-feira (25) durante premiação do programa Alfabetiza Juntos SP, no Memorial da América Latina. Na ocasião, a Secretaria de Educação do município recebeu o prêmio Excelência Educacional do Governo de São Paulo, destacando-se na alfabetização de crianças do 2° ano do ensino fundamental.

“O reconhecimento no prêmio Excelência Educacional reafirma que estamos no caminho certo, investindo na qualidade da educação e na alfabetização das nossas crianças. Essa premiação é resultado do comprometimento dos nossos professores, gestores e de toda a equipe escolar, que trabalham diariamente para transformar a vida dos nossos estudantes. Vamos continuar avançando, garantindo que cada criança tenha acesso a uma educação de excelência e um futuro com mais oportunidades”, destacou o prefeito Gilvan Junior.

“Foram várias as escolas da nossa cidade que obtiveram bons resultados por conta do sistema de avaliação de rendimento escolar, o Saresp. Então sem dúvida alguma, esse é um momento para agradecer a todos os profissionais da rede, em especial as professoras e professores, e todos os gestores também, por todo o trabalho árduo, e o esforço diário das equipes escolares. Em nome do nosso prefeito Gilvan, expresso toda a minha satisfação por esse resultado”, comemorou o secretário de Educação, Pedrinho Botaro.

Alfabetiza Juntos SP – Durante o ano letivo, a Secretaria de Educação, além de aderir ao programa Alfabetiza Juntos SP, aplicou avaliações de fluência leitora e a avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

A avaliação de 2024 foi de 99% de participação, contabilizando 74% de crianças leitoras. Um aumento em relação a 2023, que registrou 92% de participação, contabilizando 71% de crianças leitoras. Vale destacar que, ainda em 2024, Santo André recebeu o prêmio Destaque na Alfabetização, baseado nos resultados da Avaliação da Fluência Leitora de Saída de 2023.

As escolas que receberam destaque na premiação deste ano foram as Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Professor Antonio Virgilio Zaniboni, Cidade Takasaki, Professora Elaine Cena Chaves Maia, Elisabete de Leonardi, Doutor Alberto Francia Gomes Martins, Professor Antonio de Campos Gonçalves, Camilo Peduti, Professor Celestino Bourrol e Professor Ênnio Mário Bassalho de Andrade.

Também se destacaram as Emeiefs Professor Felipe Ricci de Camargo, Professor Joaquim de Carvalho Terra, Professora Célia Inês Domingues de Arruda Assis, José Maria Sestilho Μattei, Professora Maria Cecilia Dezan Rocha, Maria da Graça de Souza, Parque Andreense, Paulo Freire, Comendador Piero Pollone, Silvia Orthof, Professora Sonia Aparecida Marques, Professora Therezinha Monteiro de Barros Nosé e Professora Yvonne Zahir.

O Alfabetiza Juntos SP atua em cinco pilares incluindo material didático impresso e digital; avaliação e monitoramento da aprendizagem; plataformas digitais de leitura e matemática; formação para professores e gestores e o prêmio Excelência Educacional.

A rede municipal realiza a avaliação de fluência em leitura a partir da análise, com base nos resultados obtidos, e a partir daí desenvolve os planejamentos pedagógicos direcionados para a realidade de cada criança, turma e escola, priorizando a melhora da leitura dos estudantes.



Crédito:Divulgação

Crédito:Divulgação