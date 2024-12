Santo André recebe peça 5 Atos de Resistência Feminina

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe na sexta-feira (6) o espetáculo “5 Atos de Resistência Feminina”. Inspiradas por histórias reais, as cinco atrizes trazem à tona a complexidade do que representa ser mulher em uma sociedade que frequentemente normaliza a violência e silencia as vítimas.

Com performances intensas e momentos de catarse, as atrizes Caroline Oliveira, Lelé Ferreira, Juliana Morelli, Suellen Anzolin e Tátila Colin se transformam em cinco guerrilheiras que enfrentam as lutas diárias para romper com o ciclo de violência contra a mulher. Inspiradas por histórias reais, elas conduzem o público por uma jornada repleta de emoção, onde a natureza se torna uma poderosa metáfora da alma feminina, revelando força, coragem, delicadeza, beleza e fúria.

Ao final da apresentação, o público é convidado a participar de um bate-papo com o elenco, além das escritoras Claudia Jordão e Isabela Veras, que trarão suas perspectivas e experiências vividas no ABC.

O evento é gratuito e acontece às 19h30, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, localizado na Rua Senador Flaquer, 110, no Centro.

Serviço:

5 Atos de Resistência Feminina

Data: 6/12 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Flaquer, 110, Centro – Santo André

Entrada gratuita