Santo André recebe operação integrada entre GCMs da região

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André se uniu às corporações de São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e São Paulo para realizar uma operação conjunta nas áreas de limite com esses municípios. A ação, inédita na região, destacou os agentes para atuar na prevenção de crimes de roubo e furto.

Para a realização desta operação foram empenhadas 38 viaturas com um efetivo de 101 GCMs; de Santo André participaram 14 viaturas e 40 guardas. Por conta do seu caráter regional, a ação contou com o apoio do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, além do Conselho de Segurança Municipal (Consem), importante órgão fiscalizador.

A ação integrada contou com um mapeamento completo destas áreas, possibilitando que os GCMs de outras cidades atuassem simultaneamente com as equipes de Santo André. A operação contou não apenas com ações ostensivas, mas também com abordagens e diligências específicas com o intuito de não permitir a migração de ocorrências.