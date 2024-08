Santo André recebe “O Auto da Compadecida” e “Pão e Circo” no Cine Theatro Carlos Gomes

Neste final de semana, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, será palco para os espetáculos “O Auto da Compadecida” – clássico de Ariano Suassuna –, e “Pão e Circo”, que une teatro de máscaras, circo e música, além do lançamento do livro “Do Veneto às Fazendas do Brasil”, do memorialista Agnaldo Moacir Bianchini.

Na sexta-feira (30), às 19h30, a apresentação fica por conta da Cia Kaoz, com “O Auto da Compadecida”, que apresenta as peripécias dos protagonistas Grilo e Chicó, envolvendo situações hilárias e pensamentos sobre a vida, enquanto driblam cangaceiros, padres e até mesmo o próprio diabo. O espetáculo proporciona uma viagem repleta de risadas, reflexões e canções. Os ingressos custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 25 (antecipado). Para adquirir basta acessar o site https://www.sympla.com.br/.

No sábado (31) é a vez do Coletivo Menelão de Teatro, com o espetáculo “Pão e Circo”, inspirado no texto “A Padaria”, de Bertolt Brecht. A peça transita pelo universo circense, popular e farsesco, interagindo e divertindo o público de todas as idades. Utilizando máscaras expressivas, este espetáculo de teatro popular une circo e música em um cenário feito com andaimes e uma estrutura que alcança quase cinco metros de altura. A apresentação é gratuita e acontecerá às 15h.

Já o lançamento do livro “Do Veneto às Fazendas do Brasil”, de Agnaldo Moacir Bianchini, terá início às 14h, com entrada franca.

Serviço

O Auto da Compadecida

Data: 30/8 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Ingressos: https://www.sympla.com.br/

Pão e Circo

Data: 31/8 (sábado)

Horário: 15h

Gratuito

Lançamento Livro “Do Veneto às Fazendas do Brasil”

Data: 31/8 (sábado)

Horário: 14h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro – Santo André