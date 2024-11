Santo André recebe mutirão jurídico gratuito para ampliar acesso à justiça

Visando ampliar o acesso à justiça para organizações sociais e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o Instituto Nelson Wilians (INW), em parceria com a Fundação Santo André, promove no próximo dia 9, das 9 às 13 horas, mais uma edição do projeto Mutirão Jurídico. O evento será realizado na sede da Fundação, localizada na Avenida Príncipe de Gales, 821, Vila Príncipe de Gales, em Santo André.

Durante o mutirão, serão oferecidos gratuitamente serviços de aconselhamento jurídico nas áreas de direito trabalhista, criminal, do consumidor e de família, incluindo questões como divórcio e pensão alimentícia. Os atendimentos serão conduzidos por advogados e voluntários do Nelson Wilians Advogados.

A presidente do INW, Anne Wilians, destaca que o projeto visa não apenas democratizar o acesso à justiça, mas também fortalecer a atuação voluntária como um instrumento de transformação social. “Esse programa permite que as pessoas atendidas conheçam seus direitos, identifiquem eventuais violações e recebam orientações qualificadas para buscar serviços gratuitos e resolver suas demandas jurídicas”, afirma.

William Ruiz, gerente de Projetos Sociais do INW, reforça a importância da iniciativa para comunidades em situação de vulnerabilidade. “O acesso à justiça ainda é um grande desafio em diversas regiões do Brasil. Mobilizar advogados especializados e conectar esses profissionais a quem mais precisa é uma conquista para o Instituto”, pontua.

O Mutirão Jurídico não se limita à consultoria jurídica gratuita. Ele empodera os atendidos ao oferecer conhecimento sobre seus direitos e orientações sobre como exercer a cidadania de forma plena. No último ano, o Instituto organizou mais de 18 edições do projeto em todo o país, atendendo mais de 400 famílias e envolvendo mais de 245 voluntários.

Para participar da edição em Santo André, a inscrição online gratuita já está disponível pelo link: https://bit.ly/3ySwZQY.

Mais informações sobre o instituto estão disponíveis nas redes sociais oficiais: @institutonw e inw.org.br

Serviço:

Mutirão Jurídico Gratuito do Instituto Nelson Wilians

Data: 9 de novembro, das 9 às 13 horas.

Local: Fundação Santo André – Av. Príncipe de Gales, 821, Vila Príncipe de Gales, Santo André/SP.