Santo André recebe Festival Varilux de Cinema Francês

A Prefeitura de Santo André, em parceria com a Aliança Francesa do Grande ABC, apresentará ao público seis títulos em exibições gratuitas como programação do Festival Varilux de Cinema Francês. Os interessados em prestigiar as sessões de democratização no Auditório Heleny Guariba devem comparecer ao local nos dias e horários divulgados.

As sessões irão ocorrer nos dias 21 e 29 de novembro e 6 e 7 de dezembro em diferentes horários, conforme programação a seguir:

No dia 21/11 (quinta-feira), às 18h, o público poderá conferir o filme “1874, o Nascimento do Impressionismo”, que retrata quando, em 1874, Monet, Renoir, Degas e seus colegas organizaram sua primeira exposição coletiva de forma independente. Este documentário de ficção revive a história desses jovens pintores que se rebelaram contra o academismo de sua época, traçando o surgimento da revolução impressionista.

Tanto no dia 21/11, às 20h, quanto no dia 29/11 (sexta-feira), às 18h, “A Fanfarra” será o filme em destaque. O enredo traz a história de Thibaut, um maestro de renome internacional que viaja pelo mundo. Ao descobrir que foi adotado, ele encontra um irmão, Jimmy, que trabalha em uma cantina escolar e toca trombone em uma fanfarra. À primeira vista, tudo os separa, exceto o amor pela música. Percebendo as capacidades musicais excepcionais de seu irmão, Thibaut decide reparar a injustiça do destino.

Já nos dias 29/11, às 20h, e no dia 7/12 (sábado), também às 20h, o Auditório Heleny Guariba exibe a produção “Mega-Cena”. Trata-se de uma chance em 19 milhões. Para os sortudos ganhadores, o sonho rapidamente vira pesadelo, e suas vidas se despedaçam em um espetacular festival de humor ácido e fortes emoções.

No dia 6/12 (sexta-feira), às 18h, é a vez da película “A Promessa Verde”. Para tentar salvar seu filho Martin, injustamente condenado à morte na Indonésia, Carole embarca em uma luta contra os exploradores de óleo de palma responsáveis pelo desmatamento e contra os poderosos lobbies industriais.

Também no dia 6/12, às 20h20, tem início a exibição do filme “Apenas alguns dias”. Arthur Berthier, um crítico de rock relegado às reportagens gerais após destruir um quarto de hotel, é ferido por um policial enquanto cobre a desocupação de um campo de migrantes. Nessa ocasião, ele se apaixona por Mathilde, a líder da associação Solidariedade Exilados. Querendo ajudar e agradá-la, ele concorda em abrigar Daoud, um jovem afegão, pensando que será por apenas alguns dias.

Finalizando a programação, no dia 7/12, às 18h, a sessão é com o filme “Selvagens”. Em Bornéu, à beira da grande floresta tropical, Kéria acolhe um filhote de orangotango encontrado na plantação de dendê onde seu pai trabalha. Ao mesmo tempo, Selaï, seu jovem primo, se refugia na casa deles para escapar do conflito entre sua família nômade e as empresas madeireiras. Juntos, Kéria, Selaï e o macaquinho vão lutar contra a destruição da floresta ancestral, que está mais ameaçada do que nunca.

Serviço:

Festival Varilux de Cinema Francês

Data: 21 e 29 de novembro e 6 e 7 de dezembro

Local: Auditório Heleny Guariba, no saguão do Teatro Municipal – Praça IV Centenário, s/nº – Centro – Santo André

Entrada gratuita