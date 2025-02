Santo André recebe espetáculos “Moana 2” e “O fantasma da minha sogra” no domingo (9)

O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, recebe neste domingo (9) dois espetáculos que serão pura diversão para adultos e crianças. Para os pequenos, às 15h, sobe ao palco o elenco do musical Moana 2, uma montagem inspirada no sucesso da Disney no cinema, e às 19h, a peça “O fantasma da minha sogra”, uma comédia de Ronaldo Ciambroni. Ambos já estão com os ingressos disponíveis na plataforma Bilheteria Express.

Moana no teatro traz um universo imersivo cheio de emoções e canções originais com os personagens mais amados e esperados pela criançada. A peça conta como foi o reencontro de Moana e seu amigo Maui para uma nova e incrível jornada, após ela receber um chamado de seus ancestrais e partir para uma aventura nos mares distantes, com um grupo de marujos atrapalhados.

Já a peça “O fantasma da minha sogra” é uma comédia que conta a história de uma sogra que volta para se vingar do genro. O enredo mostra o que aconteceu a um genro safado, que passou a vida tapeando a sogra, se apoderando dos seus pertences e usando a filha da própria para aumentar a sua fortuna.

Após festejar a morte da mãe da sua “querida esposa”, ele não tem outro objetivo a não ser colocar a mão na herança que ela deixou. Mas ela volta em forma de fantasma para se vingar e, ainda, usa a coitada da empregada, que é uma sensitiva de quinta categoria, para intervir neste plano.

Serviço:

Espetáculo ‘Moana 2’

Data: 9/2 (domingo)

Horário: 15h

Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 60 (antecipado) e R$ 40 (meia) na Bilheteria Express: Ingressos para Moana 2 em Santo André.

Espetáculo ‘O fantasma da minha sogra’

Data: 9/2 (domingo)

Horário: 19h

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 100 (inteira), R$ 60 (antecipado) e R$ 50 (meia) na Bilheteria Express: Ingressos para O fantasma da minha sogra em Santo André.