Santo André recebe espetáculos de dança gratuitos neste final de semana

Neste final de semana os teatros Conchita de Moraes e Maestro Flavio Florence, em Santo André, recebem diversos espetáculos de dança. Na sexta-feira (7), às 14h, será realizada a Mostra de Dança – União dos Grupos de 3ª idade e Secretaria de Esporte e Prática Esportiva, no Conchita de Moraes. No sábado (8), às 19h, é a vez das turmas de dança do Sesi apresentarem os trabalhos desenvolvidos durante o semestre, com turmas mistas de diversas faixas etárias e modalidades. No domingo (9), às 16h, o Conchita recebe o espetáculo Maktub, mostrando a trajetória da professora Drih Paulino, que completa 30 anos de dança do ventre em 2024.

O saguão do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence apresenta no domingo, às 20h, a Noite do Tango. A comemoração dos 36 anos do Studio Renato Mota, com aula aberta de tango com o professor Renato Mota e apresentação dos alunos e professores. O evento contará com a participação especial do quarteto Costa-Rossi-Mirol e Lanzani. A entrada é a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível.

O Teatro Conchita de Moraes está localizado na Praça Rui Barbosa, s/nº, em Santa Teresinha, e o Teatro Municipal Maestro Flavio Florence fica na Praça IV Centenário, s/nº, no Centro. Todas as apresentações são gratuitas.

Serviço

Mostra de Dança – União dos Grupos de 3ª Idade e Secretaria de Esporte e Prática Esportiva

Data: 7/6/24 (sexta-feira)

Horário: 14h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/nº – Santa Teresinha

Entrada gratuita

Sesi – Encerramento semestral das turmas de dança

Data: 8/6/24 (sábado)

Horário: 19h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/nº – Santa Teresinha

Entrada gratuita

Noite do Tango – Comemoração dos 36 anos de Studio Renato Mota

Data: 8/6/24 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº – Centro

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Maktub – 30 anos de dança do ventre

Data: 9/6/24 (domingo)

Horário: 16h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/nº – Santa Terezinha

Entrada gratuita