Santo André recebe espetáculo que celebra 35 anos do Teatro Singular

A junção do universo da ficção científica e suas relações com as máquinas são tema da peça “3024 – Uma odisseia inbox”, que será apresentada no Teatro Municipal de Santo André nesta sexta-feira (11), às 19h30. Os ingressos para conferir a apresentação, que celebra também os 35 anos do Teatro Singular, devem ser retirados uma hora antes na bilheteria com doação de bolachas doces ou salgadas.

A peça teve origem com uma turma do Teatro Singular que se interessou desde o início por dois elementos: o universo da ficção científica (sejam filmes, séries e tudo o que gira em torno de pensar um mundo utópico ou pós-apocalíptico) e suas relações com as máquinas e a radicalização da ação das mesmas no mundo.

O novo trabalho do Teatro Singular pesquisa o processo de humanização das máquinas em oposição a um avanço tecnológico que esmaga e, aos poucos, substitui e robotiza as pessoas, em especial os trabalhadores, reduzindo-os a elementos de pura funcionalidade.

O espetáculo apresenta uma cidade em que as dimensões éticas e estéticas da humanidade são reconfiguradas conforme perdem de vista os limites que justificam as vantagens de um mundo cada vez mais automatizado.

3024 – Uma odisseia inbox – Uma das alunas trouxe para a roda uma performance chamada “I can’t help myself”, executada exclusivamente por uma máquina. Por outro lado, outras alunas trouxeram, pelo gosto pelo universo da cultura pop oriental, um gênero artístico chamado “Isekai”, que propõe que uma personagem (de anime, mangá ou outras light novels) seja transportada para sobreviver em um novo universo paralelo.

Nesse gênero, tanto o público como o personagem descobrem juntos esse novo mundo. Do encontro destas ideias começaram as primeiras pesquisas cênicas e o foco do trabalho se alocou nessa fronteira (saudável ou não) que existe entre humanos e máquinas.

Serviço

3024 – Uma odisseia inbox e cerimônia de comemoração dos 35 anos do Teatro Singular

Data: 11/10 (sexta), às 19h30

Ingresso: Os ingressos devem ser retirados uma hora antes na bilheteria com doação solidária de bolachas doce ou salgada

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº – Paço Municipal de Santo André

Classificação etária: 12 anos

Atuação:

Ana Clara Marques Morante

Anna Cecília Guimarães Maiques Lima de Carvalho

Gabriella Chiarot dos Santos

Ingrid Mangolini dos Anjos

Isabela Giovanoni Morita

Júlia Pegoraro Ferrador

Larissa Figueiroa Saldanha

Marcela Marinello Machado

Rebeca Ferreira Rubens

Sophía Salv