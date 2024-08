Santo André recebe espetáculo “Poesias Musicais Dançadas” neste fim de semana

O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, recebe neste fim de semana (10 e 11) a apresentação ‘Poesias Musicais Dançadas’. Inédito no ABC, o espetáculo de artes integradas é produzido pela Associação Coro da Cidade de Santo André em parceria com o Ballet Quartier Latin. Os ingressos estão disponíveis no link.

No sábado (10) a apresentação tem início às 20h. Já no domingo (11), começa às 18h. ‘Poesias Musicais Dançadas’ é um espetáculo multi-linguagem concebido sobre duas obras da música erudita: Liebeslieder Walzer de Johannes Brahms, obra composta por 18 poemas musicados em forma de valsa para Coro a Quatro Vozes e piano a quatro mãos, e As Indianas de Carlos Guastavino, obra composta por seis poemas para coro e piano com sonoridades latino-americanas.

Três linguagens artísticas compõem o cenário: as artes cênicas através da interpretação do ator Carlos Lotto, a música através do Coro da Cidade de Santo André e a dança através do Ballet Quartier Latin.

Serviço

Poesias Musicais Dançadas

Data: 10/8 (sábado), às 20h | 11/8 (domingo), às 18h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº – Paço Municipal de Santo André – Centro

Classificação etária: Livre

Elenco

Coro da Cidade de Santo André

Ballet Quartier Latin

Carlos Lotto – Ator

Luciana Manzano, Robertha Faury, Ossiandro Brito, Caio Monteiro – solistas

Rogério Zaghi, Ariã Yamanaka, Silvia Hokama – pianistas

Direção – Roberto Ondei e Marisa Balarini