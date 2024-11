Santo André recebe espetáculo de teatro adolescente Vamos que Venimos Brasil

O VI Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos Brasil chega ao Teatro Municipal Maestro Flavio Florence nesta quarta-feira (20), às 19h, com o espetáculo “A vaca virou um rádio”. A atração é gratuita e os ingressos serão distribuídos no local uma hora antes. A produção integra também a Mostra da Escola Livre de Teatro de Santo André (ELT).

Com a atuação da Companhia de Teatro do Conservatório Dramático Musical de Tatuí, “A vaca virou um rádio” retrata uma família tradicional que migra do interior para a capital entre as décadas de 1940 e 1950, em busca de melhores condições de vida.

Divulgação

Suas vidas são transformadas ao conhecerem a mais nova tecnologia: o rádio. Paralelamente, surge uma rádio atemporal que, invadindo as frequências, pirateia o sistema para contrapor pensamentos, hackear a linguagem e oferecer uma visão alternativa da história.

O Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos Brasil integra a Red VQV na América Latina e, desde 2018, promove encontros e ações em Santo André – a VI edição tem como tema o Direito à Adolescência. A programação completa do festival está disponível no site www.vqvbrasil.com

Serviço:

A vaca virou um rádio

Data: 20/11 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro – Santo André

Classificação: 12 anos

Ingressos: gratuito (distribuição no local uma hora antes do espetáculo)

Ficha técnica:

– Estudantes bolsistas de Artes Cênicas: Alef Ramos de Oliveira, Andressa da Silva Lima, Camila Alomba Pinto, Camila Barbagallo Momisso, Carlos Eduardo Dias da Silva, Deborah Regina Fonseca Correia, Felipe Xavier dos Santos, Giovana Eça Gonçalves, Jhony Furlaneto Rocha, Kaio Alexandre dos Santos Matias, Lorrane Suélen de Lima Leite, Marilia Pasqualotto da Cruz, Renan Giacomazzi Lisboa e Renata Corrêa Gomes Ferreira.

– Estudantes bolsistas de Música: Igor Perez da Silva e Luiza Mardones Gaião.

Estudante de música convidado: Murilo Juvêncio.

– Ator convidado: Pedro Couto.

– Direção Geral: Coletivo Cê (Bruna Moscatelli, Hércules Soares e Julio Cesar Mello).

– Assistência de Direção: João Armando Fabbro

– Dramaturgia: Colaborativa

– Dramaturgista: Rogério Guarapiran

– Direção musical: Roberto Anzai

– Preparação Corporal e Coreografia: Rener Oliveira

– Cenografia e Cenotécnica: Jaime Pinheiro

– Figurino: Felipe Cruz

– Costureiro: Cristian Lourenço

– Maquiagem: Dalila Ribeiro

– Visagista: Claudinei Hidalgo

– Iluminadora: Karen Mezza

– Operação de luz: João Fabbro

– Perucaria: Edson Braz

– Estudante bolsista cenografia: Allex Pereira

– Auxiliares de cenotécnica: Luciano e Silva, Gerson Estevão Oliveira e Silva

– Operador de Som e Edição: Ivan Freitas

– Estudantes na contrarregragem: Arielle Barbosa, Júlio Vieira Basile e Wagner Alessandro De Araujo Santos