Santo André recebe espetáculo de dança “Epifania” nesta terça (28)

Nesta terça-feira (28), às 17h, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe o espetáculo “Epifania”, uma produção da Intuição Companhia de Dança, de São Paulo. No espetáculo gratuito, o grupo explora através da dança os aspectos da palavra epifania, que pode ser traduzido como a súbita sensação de entendimento da essência de algo ou a concretização de um sonho de difícil realização.

O espetáculo carrega consigo a proposta de investigar os processos pelos quais a epifania é alcançada, não apenas para compreender a súbita sensação de entendimento em si, mas, especificamente, quando ela se dá com o foco na origem e nos porquês da vida humana.

Para isso, o coreógrafo e diretor Vinícius Anselmo reuniu o material da pesquisa teórica sobre epifania, juntamente com a técnica clássica da dança, resgatando o virtuosismo e a estética, a dança contemporânea e a textura, fazendo com que todos esses elementos direcionassem a ambientação cenográfica, a movimentação, o formato e a atmosfera da obra. A trilha sonora é interpretada ao vivo pela pianista Bia Fachini.

O cenário é composto por 27 portas brancas com suas respectivas fechaduras, que conforme se encaixam, criam um desenho abstrato com formas e intenções diversas que representam as portas para captação de estímulos externos e acesso interno individual de cada pessoa.

A companhia – A Intuição Companhia de Dança atua no campo cultural desde 2017, com a missão de fortalecer a dança no Brasil, apoiar o artista e divulgar a cultura.

Além da produção de espetáculos, a companhia desenvolve seu trabalho de formação de público e bailarinos emergentes, além de ministrar oficinas, encontros filosóficos e aberturas de processo. Seu trabalho artístico educativo se espalha por várias regiões de São Paulo em todos os seus projetos, cumprindo um de seus principais objetivos, que é o da ampliação do público para a dança.

A filosofia da Intuição Companhia de Dança vem com a proposta de tirar o ballet de uma zona contemplativa e trazer essa técnica para um setor de pesquisa conceitual onde as propostas de trabalho visam questionar a estrutura social no âmbito psicológico que impactam diretamente em assuntos urgentes como a preservação ambiental, igualitarismo, política e cidadania.

Serviço

Espetáculo “Epifania” – Intuição Companhia de Dança

Data: 28/5/24 (terça-feira)

Horário: 17h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Entrada gratuita

Classificação etária: livre