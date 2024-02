Santo André recebe drive-thru para descarte de eletroeletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas

Para estimular o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), em parceria com a Green Eletron e a Reciclus, realiza a quarta edição do Drive-thru Sustentável na sexta-feira (1º) e no sábado (2), das 9h às 16h.

Ao longo dos últimos três drives-thrus foi possível coletar e reciclar mais de 12 toneladas destes materiais. A Green Eletron é a entidade gestora da logística reversa de eletrônicos e pilhas e a Reciclus é responsável pela destinação ambientalmente correta de lâmpadas fluorescentes.

Nos dois dias, a população poderá descartar eletroeletrônicos de uso doméstico que já não possuem mais utilidade, como computadores, impressoras, cabos, telefones, carregadores, além de eletroeletrônicos de grande porte, como fogões, geladeiras, máquinas de lavar; e também pilhas, baterias – inclusive de celular, e outros eletroportáteis. Já as lâmpadas fluorescentes poderão ser de qualquer tipo, incluindo as tubulares.

No segundo dia de evento, no sábado, a Reciclus levará o personagem Aladdin para interação com o público e entrega de brindes especiais a todas as pessoas que passarem pela ação.

A entrega dos resíduos será feita sem sair do carro, em formato drive-thru. O ponto de coleta será instalado na baia de táxis do Paço Municipal de Santo André (Avenida Portugal, em frente à sede da OAB).

Para quem não conseguir participar da ação, é possível descartar esses resíduos nos coletores permanentes da Green Eletron e Reciclus (as localizações dos pontos podem ser encontradas nos sites das entidades). Além disso, resíduos eletroeletrônicos podem ser entregues em todas as Estações de Coleta do Semasa.