Santo André recebe concessionária da Watts

Nessa reta final do ano, a cidade de Santo André (SP) acaba de receber uma concessionária da WATTS, marca do grupo Multi dedicada à mobilidade elétrica presente no mercado brasileiro desde 2018. O espaço, que será inaugurado na próxima segunda-feira, dia 18, oferecerá, a pronta entrega, todas as novidades da marca.

Entre os destaques estão as motos elétricas W125 e W160S e a scotter WS120. “É muito bom fechar o ano com mais uma inauguração, que marca o processo de expansão da marca, levando todo nosso line-up com soluções modernas, econômicas e sustentáveis para mais uma região do País”, comenta Rodrigo Gomes, fundador e diretor da Watts.

A WATTS é uma empresa de mobilidade sustentável que tem como missão demonstrar, por meio de produtos inovadores e seguros, uma nova opção de mobilidade com zero emissão de CO².

Com o slogan “Pilote o Futuro”, a WATTS deseja massificar a ideia de que ter um veículo elétrico, seja um patinete, bicicleta, scooter, ou várias opções de motos, é possível, econômico, prático e sustentável.

Concessionária WATTS

Endereço: Rua Coronel Alfredo Flaquer, 500. Bairro: Centro – Santo André