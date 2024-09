Santo André recebe Clube de Leitura Virtual

O Clube de Leitura Virtual, mais novo formato de ação do projeto estadual Viagem Literária, chega a Santo André na próxima quarta-feira (18). A atividade possibilita aos participantes a leitura online do livro “O corpo interminável”, de Cláudia Lage, na plataforma Biblion das bibliotecas de São Paulo, e a participação do debate virtual que acontece às 10h. As inscrições devem ser feitas até dia 16 (segunda-feira) pelo e-mail [email protected] com nome completo, idade, e-mail e telefone para contato, com o assunto: Clube de Leitura.

O livro de Cláudia Lage, “O corpo interminável” conta a história de Daniel, que tenta reconstituir a história da mãe, uma guerrilheira desaparecida na ditadura civil-militar no Brasil. As tentativas de resgatar a sua trajetória pessoal junto à história do seu país e os fios de memória rompidos moldam a narrativa. Ao buscar informações sobre a mãe, surgem outras histórias ou outras possibilidades de relatos de tantas mulheres, também desaparecidas. As mediadoras serão Andréia Grava e Vanessa Valente.

O livro pode ser acessado em: https://biblion.odilo.us/info/o-corpo-interminavel-00907811

Viagem Literária – O Clube de Leitura Virtual é apenas uma das ações do programa Viagem Literária 2024, que tem como objetivo o estímulo à leitura e produção literária, promovido em parceria com as bibliotecas públicas dos municípios do estado de São Paulo. Os eventos realizados no formato presencial e on-line contemplam atividades de contações de histórias, rodas de leitura, oficinas de escrita e bate-papo com escritores.

A ideia é aproximar os livros, a literatura e as bibliotecas da população, promovendo diálogos de qualidade que possam despertar práticas e comportamentos leitores, bem como valorizar e dinamizar as bibliotecas públicas para desenvolverem programação cultural repleta de conteúdo de qualidade para a sociedade local.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e da SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura.

Desde a sua criação em 2008, o programa já percorreu 235 municípios paulistas com cerca de 4 mil ações. Contou com a participação de 294 convidados e impactou mais de 380 mil pessoas.

Encontro com escritores – Depois do Clube de Leitura Virtual, Santo André vai receber a escritora Cláudia Lage para uma conversa presencial com leitores na biblioteca da Vila Palmares. A atividade “Encontro com os escritores” também faz parte do projeto Viagem Literária e acontece no dia 17 de outubro (quinta-feira), às 19h. A biblioteca da Vila Palmares fica na Rua Armando Rocha, 220.

