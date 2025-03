Santo André recebe ação que capacita professores para identificar o TDAH nas escolas

Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 11 milhões de brasileiros convivem com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A condição afeta cerca de 7,6% das crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, impactando diretamente o desempenho escolar.

Com o objetivo de ampliar a informação sobre o transtorno dentro das escolas, o projeto TDAH Levado a Sério nas Escolas, iniciativa da Apsen em parceria com a Revista Recreio, capacitou cerca de 30 professores do Colégio Singular, em Santo André (SP).

A ação contou com uma palestra do psiquiatra Sérgio Nolasco, mestre em Saúde da Criança e do Adolescente, que abordou sintomas, mitos e verdades sobre o transtorno, além dos desafios no diagnóstico e manejo em sala de aula.

“Desde o início deste projeto, ficou nítido para nós que o professor tem um papel fundamental no processo de diagnóstico do TDAH na infância. Nosso objetivo é ampliar o conhecimento sobre o transtorno e fortalecer essa troca de informações entre médicos e educadores”, destacou Vladimir Pereira Alves, gerente de marketing da Apsen.

O projeto ainda passará por outras seis escolas de Ensino Fundamental entre março e abril, levando capacitação para mais professores.

Entendendo o TDAH

O TDAH tem início na infância e pode se tornar mais evidente na adolescência e vida adulta. Os sintomas mais comuns incluem dificuldades em planejamento, organização e execução de tarefas, impactando o aprendizado.

O tratamento pode ajudar a reduzir sintomas como falta de foco, distração, hiperatividade e impulsividade, melhorando o desempenho acadêmico e cotidiano dos pacientes. Além dos estimulantes tradicionais, o Brasil conta, desde janeiro de 2024, com a Atomoxetina, primeiro medicamento não estimulante aprovado para o transtorno, que auxilia no aumento dos níveis de dopamina e noradrenalina no cérebro.

O papel das escolas

O TDAH Levado a Sério nas Escolas busca não apenas capacitar educadores, mas também promover um ambiente mais inclusivo e preparado para alunos com o transtorno. Com informação e suporte adequado, é possível melhorar a dinâmica da sala de aula, reduzindo desafios e promovendo um ensino mais acessível para todos.