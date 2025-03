Santo André realiza terceira edição do Carnadown nesta sexta-feira

Confete, serpentina, desfile de fantasia, marchinhas clássicas. Esses itens, que pareciam ter ficado no Carnaval que já passou, combinados com meias coloridas trocadas, que são símbolo de conscientização para a Síndrome de Down, vão ser as estrelas da terceira edição do Carnadown, que acontece nesta sexta-feira (21), no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes.

O evento, que será realizado no Dia Internacional da Síndrome de Down, tem como objetivo reunir pessoas com e sem deficiência, familiares e amigos em um encontro de alegria e diversão, que também reforça a importância da inclusão. O endereço é Rua Senador Fláquer, 110, no Centro. A entrada é gratuita.

As meias coloridas de pares diferentes tornaram-se um símbolo global de apoio e conscientização para a Síndrome de Down, representando a beleza da diversidade e a importância de aceitar e valorizar as diferenças. Por isso o Carnadown deste ano incentiva os foliões a irem com as meias trocadas, além das já tradicionais fantasias, pois haverá desfile.

Além disso, a festa terá apresentação da Banda Lira com a clássicas marchinhas de carnaval, DJ, personagens lúdicos, pintura facial e food trucks no espaço externo.

“O Carnadown é muito mais do que uma festa, é um momento de união e inclusão, onde celebramos a diversidade e promovemos a integração de todas as pessoas, com ou sem deficiência. Este evento reforça nosso compromisso com um espaço seguro, acessível e cheio de alegria para as famílias, enquanto conscientizamos sobre a importância do Dia Mundial da Síndrome de Down. É uma celebração que demonstra como a diversidade nos enriquece e nos torna uma sociedade mais justa e acolhedora”, diz a secretária da Pessoa com Deficiência de Santo André, Valéria Romera Marcelino.

O Carnadown é uma iniciativa da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que conta com a parceria da Secretaria de Cultura, do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Assistência Social.

Dia Mundial – Em 2006, o dia 21 de março foi escolhido como Dia Mundial da Síndrome de Down pela Down Syndrome International, uma organização internacional que promove os direitos das pessoas com Síndrome de Down para celebrar a vida e garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que toda população. A data é reconhecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) desde 2011.

A data de 21 de março foi escolhida por representar a triplicação do 21º cromossomo que causa a síndrome. Em cada célula do indivíduo existe um total de 46 cromossomos, divididos em 23 pares. A Síndrome de Down é gerada pela presença de uma terceira cópia do cromossomo 21 em todas as células do organismo (trissomia). Isso ocorre no momento da concepção de uma criança. As pessoas com trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior parte da população.

No Brasil, a estimativa é que em 1 a cada 700 nascimentos seja registrada a ocorrência do 21º cromossomo, totalizando aproximadamente 270 mil pessoas com Síndrome de Down.