Santo André realiza reunião integrada com forças policiais

A Prefeitura de Santo André realizou nesta sexta-feira (21) a primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), na sede do Centro de Operações Integradas (COI), com a presença do prefeito Gilvan Junior e representantes das forças policiais. Na ocasião foram analisados índices criminais e pontuadas ações que serão realizadas de maneira conjunta na cidade.

“Reunimos no COI todas as forças policiais, com a PM, Polícia Civil, Científica, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal (GCM) para definir ações para ampliarmos o combate ao crime. Analisamos os dados apresentados de furto e roubo, tráfico de drogas e questões pontuais que precisam de atenção especial. Vamos dar maior visibilidade para as polícias e a nossa GCM, proporcionando que a população tenha cada vez mais sensação de segurança”, destacou Gilvan.

Durante a reunião, os dados da Secretaria de Segurança Cidadã e atuação da GCM no ano passado foram apresentados. Foram 15.138 atendimentos realizados pela corporação, 15.914 porções de entorpecentes apreendidos, 1.746 operações Proteção Escolar, 785 Operações Ponto Seguro, 483 Operações Parque Seguro, 144 pessoas presas em flagrante, além de 278 atendimentos de violência doméstica.

Após a análise do mapa da criminalidade, três questões também foram levantadas durante o encontro: o combate ao tráfico de drogas, a concentração de usuários de entorpecentes em situação de rua, além da necessidade de ampliação dos efetivos policiais nas primeiras horas da manhã nos pontos de ônibus, coibindo os chamados furtos de ocasião. O GGI-M se reunirá a cada três meses para verificar os avanços e definir novas estratégias.