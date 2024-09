Santo André realiza Residência Artística em homenagem aos 100 anos de Luiz Sacilotto

Como parte das comemorações aos 100 anos de nascimento do pintor, desenhista e escultor andreense Luiz Sacilotto, referência do concretismo no Brasil, a Secretaria de Cultura de Santo André realizará uma Residência Artística aberta ao público. Os encontros terão orientação do coletivo 28 Patas Furiosas e serão realizados a partir de 5 de outubro, sempre aos sábados, das 14h30 às 17h30, no equipamento cultural A Casa. As inscrições, gratuitas, estão abertas até 1º de outubro em https://bit.ly/residencia28patas.

A Residência Artística trabalhará múltiplas linguagens, acolhendo participantes interessados em artes a partir de 16 anos de idade, além de estudantes, educadores e artistas. Após investigarem procedimentos de trabalho de alguns artistas que cruzam diversas linguagens em suas criações, o grupo irá pesquisar o conceito da dúvida e da ilusão sob o espelhamento das obras de Luís Sacilotto para enfim criar uma instalação cênica que será ativada pelos participantes.

Filho de imigrantes italianos, Sacilotto nasceu no dia 22 de abril de 1924 em Santo André, então distrito do antigo município de São Bernardo do Campo. Cresceu pelas ruas da cidade, onde instalou seu ateliê-residência. Revelado durante a década de 1940, manteve-se fiel, em sua longa carreira, a um profundo interesse pela lógica das formas, transformando em vibração geométrica e cromática o que ocorria à sua volta. Faleceu em 2003.

Coletivo – O 28 Patas Furiosas é um coletivo originado em 2013 na cidade de São Paulo que tem por bases a experimentação da linguagem teatral em intersecção com as artes plásticas. Através das instalações cênicas criadas para os espetáculos pelo encenador, iluminador e artista visual Wagner Antônio, o grupo pesquisa caminhos que diluem as fronteiras entre as linguagens do teatro e das artes visuais, criando obras que celebram a dramaturgia das materialidades da cena em comunhão com os atores, as atrizes e a textualidade.

Serviço:

Residência Artística | Sacilotto 100

Inscrições: até 1º/10 em https://bit.ly/residencia28patas

Local: A Casa | Avenida Industrial 1.740, próximo à estação Prefeito Saladino da CPTM