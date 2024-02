Santo André realiza recapeamento asfáltico de 6,7 quilômetros da Rua Oratório

Pedestres e motoristas que trafegam pelo segundo subdistrito de Santo André receberão uma benfeitoria que trará qualidade de vida e segurança com a chegada do Rua Nova – programa de recapeamento e recuperação asfáltica – à Rua Oratório.

As obras começaram no encontro da Rua Oratório com a Avenida Antônio Cardoso, próximo à UFABC, cruzando bairros como Bangu, Vila Curuçá, Parque das Nações, Parque Oratório e adjacências. Serão 6,7 quilômetros de asfalto novo, para os quais serão investidos quase R$ 6,3 milhões.

Renato Silva/PSA

“Esta é mais uma fase do programa Rua Nova, que está levando asfalto novo e infraestrutura para as vias da cidade. Toda a avenida será refeita, neste que é um dos principais eixos de ligação do segundo subdistrito. Já fizemos centenas de quilômetros por meio deste programa, que é permanente”, destacou o prefeito Paulo Serra, que visitou recentemente as obras acompanhado do secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho.

Atualmente o Rua Nova está com três frentes de trabalho, entre elas uma que vem atuando em vias importantes de acesso ao Jardim Milena e ao Jardim Las Vegas.

Em curso desde 2017, o programa Rua Nova está próximo dos 400 quilômetros de ruas e avenidas recapeadas em todas as regiões da cidade.

Entre os cerca de 50 bairros beneficiados estão Vila Alto de Santo André, Parque Erasmo Assunção, Jardim Ana Maria, Jardim Alzira Franco, Vila João Ramalho, Jardim Jamaica, Cidade São Jorge, Jardim do Mirante, Centro, Casa Branca, Vila Humaitá, Vila Marina, Vila Guiomar, Vila Pires e Centreville.