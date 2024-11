Santo André realiza primeiro Encontro Literário Andreense nesta sexta

A literatura vai tomar conta do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence nesta sexta-feira (22), a partir das 8h30. Tanto o palco, quanto o saguão e o auditório Heleny Guariba vão receber as atividades do primeiro Encontro Literário Andreense (ELA), até as 20h30.

O evento vai reunir estudantes, apaixonados por literatura, além de atuais e futuros escritores em uma programação formada por palestras, workshops, mesas de debate, intervenções, lançamento e exposição de livros, feira de economia criativa e sarau. A entrada é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

A intervenção “Pele e Poesia”, da escritora e arte-educadora Michelle Lomba, recepciona o público a partir das 8h30, no saguão do Teatro Municipal. A cerimônia de abertura acontece às 9h no Teatro Municipal, com a presença de cerca de 200 alunos da rede municipal de ensino e a entrega simbólica de um e-book que reúne as produções literárias que resultaram do Festival Estudantil de Contos e Poemas. A iniciativa envolveu alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) de 20 escolas municipais.

As unidades receberam os escritores que realizaram palestras e atividades de estímulo à escrita e à criatividade com os estudantes. O resultado deste trabalho será publicado no formato e-book, que será disponibilizado na Biblioteca Digital da Rede de Bibliotecas de Santo André. Dois alunos vão ler suas poesias durante a abertura do ELA.

Na sequência, a programação traz a discussão “Mecanismos de organização social na área da cultura e literatura”, às 10h30, com uma mesa formada pelo quadrinhista, arte-educador e finalista do 32º HQMix – o Oscar dos quadrinhos –, Diogo Mendes, pelo presidente da Academia de Letras do Brasil de São Paulo, Luciano Petricelli, e a ativista do campo do direito à literatura e fundadora da Rede Beija-flor de Pequenas Bibliotecas Vivas de Santo André, Marilena Nakano.

Simultaneamente, o auditório Heleny Guariba vai receber a escritora Márcia Quinto, com a roda de histórias baseada em seu livro “Laila e a Chupeta Viajante”, a partir das 10h30.

Às 11h30 acontece a primeira das cinco palestras programadas para o primeiro ELA, quando o autor Ricardo Herisa apresenta o tema “Como as palavras podem mudar o mundo”, juntamente com as intervenções poéticas “Pano de Chão”, “Guerra” e “Talvez”, no auditório Heleny Guariba.

“Drummond: quando Itabira vira mundo ou quando o local é universal” é o tema da palestra das 13h, que será ministrada por Luiz Henrique Gurgel, mestre em letras pela USP que, em sua dissertação, aprofundou-se nos poemas de Carlos Drummond de Andrade.

A escritora, designer gráfica e editorial Isabela Veras ministra a palestra “Da inspiração à impressão: os caminhos da publicação de um livro”, às 14h30, no auditório Heleny Guariba.

A palestra das 15h vai abordar o tema “Crônicas do Tamanduateí e a literatura possível”, ministrada pelo escritor e jornalista andreense Marcelo Mendes no palco do saguão do Teatro Municipal. Às 16h, o escritor, arte-educador e ambientalista Carlos Lotto ministra a última palestra do dia no auditório.

Às 17h30, a escritora e compositora Larissa Germano ministra o workshop “O que me inspira”, no saguão do Teatro Municipal. Na sequência, às 18h30, o workshop será sobre “Criação de roteiros de quadrinhos – narrativas sobre os territórios da cidade” com o roteirista Victor Zanellato, também no saguão do Teatro Municipal.

O último workshop tem início às 18h30 e abordará “Narrativas de ficção: da ideia à criação literária” pelo escritor Eduardo Kaze. Os escritores se reúnem em uma Roda de Conversa às 19h30 e o Sarau do ELA, às 20h30, encerra a programação.

Além da programação, outras atividades ocuparão o saguão do Teatro Municipal. Os escritores Marcos da Silva, Giselle Maria, Alcideia Miguel, Thiago Domingues, Vera Lúcia de Barros, Márcia Dantas e Luiz Henrique Gurgel participarão do encontro com lançamento de livros, venda e divulgação das obras a partir das 10h. Além dos lançamentos, cerca de 35 outros autores estarão presentes comercializando suas obras. Por fim, o Festival Multicultural reunirá empreendedores da economia criativa da cidade, das 11h às 18h.

Programação

Encontro Literário Andreense

8H30 | RECEPÇÃO DO PÚBLICO: INTERVENÇÃO ‘PELE E POESIA’

Michelle Lomba

Saguão do Teatro Municipal

9H | CERIMÔNIA DE ABERTURA DO ELA (ENCONTRO LITERÁRIO ANDREENSE) 2024

Entrega do e-book do Festival Estudantil de Contos e Poemas

Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

10H30 | MESA DE ABERTURA: ‘MECANISMOS DE ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA CULTURA E LITERATURA’

Diogo Mendes, Luciano Petricelli e Marilena Nakano

Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

10H30 | RODA DE HISTÓRIAS ‘LAILA E A CHUPETA VIAJANTE’, CRIAÇÃO COLETIVA DE HISTÓRIA E DINÂMICA DA POESIA BRINCANTE ‘PASSEIO IMAGINÁRIO’

Márcia Quinto

Auditório Heleny Guariba

11H30 | PALESTRA ‘COMO AS PALAVRAS PODEM SALVAR O MUNDO?’ E INTERVENÇÃO POÉTICA ‘PANO DE CHÃO’, ‘GUERRA’ E ‘TALVEZ’

Ricardo Herisa

Auditório Heleny Guariba

13H | PALESTRA ‘DRUMMOND: QUANDO ITABIRA VIRA MUNDO OU QUANDO O LOCAL É UNIVERSAL’

Luiz Henrique Gurgel

Auditório Heleny Guariba

14H30 | PALESTRA ‘DA INSPIRAÇÃO À IMPRESSÃO: OS CAMINHOS DA PUBLICAÇÃO DE UM LIVRO’

Isabela Veras

Auditório Heleny Guariba

15H | PALESTRA ‘CRÔNICAS DO TAMANDUATEÍ E A LITERATURA POSSÍVEL’

Marcelo Mendes

Palco do Saguão do Teatro Municipal

16H | PALESTRA ‘PALAVRA/IMAGEM’

Carlos Lotto

Auditório Heleny Guariba

17H30 | WORKSHOP ‘O QUE ME INSPIRA’

Larissa Germano

Saguão do Teatro Municipal

18H30 | WORKSHOP ‘CRIAÇÃO DE ROTEIROS DE QUADRINHOS – NARRATIVAS SOBRE OS TERRITÓRIOS DA CIDADE’

Victor Zanellato

Palco do Saguão do Teatro Municipal

18H30 | WORKSHOP: NARRATIVAS DE FICÇÃO: DA IDEIA À CRIAÇÃO LITERÁRIA

Eduardo Kaze

Auditório Heleny Guariba

19H30 | RODA DE ESCRITORES

Palco do Saguão do Teatro Municipal

20H30 | SARAU DO ELA

Palco do Saguão do Teatro Municipal

10H ÀS 19H | LANÇAMENTOS DE LIVROS

Marcos da Silva, Giselle Maria, Alcideia Miguel, Thiago Domingues, Vera Barros, Márcia Dantas e Luiz Henrique Gurgel

Saguão do Teatro Municipal

11H ÀS 18H | FESTIVAL MULTICULTURAL

Empreendedores da Economia Criativa de Santo André

Saguão do Teatro Municipal