Santo André realiza palestra sobre acessibilidade para trabalhadores de obras viárias

Alex Cavanha/PSA

A Prefeitura de Santo André realizou nesta semana, no auditório do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, uma palestra sobre acessibilidade e segurança direcionada para os funcionários das obras de mobilidade que estão em andamento na cidade. Na ocasião foram abordados temas pertinentes à inclusão no espaço urbano, direcionados à questão de mobilidade de pessoas com deficiência.

“Este encontro representa uma oportunidade para refletir. Se a cidade é acolhedora para as pessoas com deficiência, ela será segura e confortável para qualquer pessoa. Estamos todos envelhecendo e, eventualmente, enfrentaremos desafios em nossas condições motoras e sensoriais”, ressalta a arquiteta e urbanista Laila Dell’Antonia, assessora especial na Secretaria da Pessoa com Deficiência.

O encontro serviu também para instruir os trabalhadores sobre a observância das normas técnicas nas frentes de obra, além da segurança do trabalho, que também envolve um conjunto de fatores, como a necessidade de proteger pedestres de possíveis transtornos causados no desenvolvimento das atividades.

“Acessibilidade, inclusão e segurança são aspectos fundamentais para as obras de Santo André. Aproveitamos para frisar com todas as esferas das empresas contratadas a importância das normas de acessibilidade e as exigências técnicas, como forma de garantir um espaço urbano confortável, acessível e seguro a todos, durante e após a obra”, destacou Barbara Sula, diretora de Planejamento do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável da Secretaria de Mobilidade Urbana

Na cidade estão em andamento três importantes obras de mobilidade; a construção do Complexo Viário Santa Teresinha, a reforma do viaduto Presidente Castelo Branco e a requalificação de vias do Centro.