Santo André realiza operação integrada para combate ao comércio irregular na região central

A Prefeitura de Santo André realizou nesta sexta-feira (9), na região central da cidade, a Operação Hermes, com o objetivo de fiscalizar comércios ambulantes irregulares, além de realizar ação ostensiva de policiamento com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM).

Os agentes de fiscalização estiveram em vários pontos da região central, como a Praça Dezoito do Forte, as ruas Itambé, General Glicério, Bernardino de Campos e também o calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, importante ponto comercial da região.

A operação contou com a participação da Secretaria de Segurança Cidadã, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Departamento de Controle Urbano (DCUrb) e Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa).

Além disso, a Operação Hermes contou com o efetivo de 34 GCMs e 11 viaturas, além de quatro motocicletas. Atuaram 12 agentes de fiscalização em outras quatro viaturas. Policiais militares também atuaram com veículos da Rocam (Rondas Ostensivas com Motocicletas).