Santo André realiza operação educativa de trânsito para motoristas e motociclistas

A Prefeitura de Santo André realizou na manhã desta terça-feira (18), uma operação educativa de trânsito voltada à conscientização e proteção de motoristas e pedestres. A ação, ocorrida na rotatória das avenidas Professor Ignácio de Anhaia Melo e Giovanni Batista Pirelli, contou com a participação de funcionários do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET), da Gerência de Educação de Trânsito (GET) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A operação consistia em realizar abordagens de motoristas para orientação sobre itens essenciais de segurança, como a condição de faróis e lanternas, as condições dos pneus e estepes, para-brisa e documentação dos veículos e condutores. Como a ação teve caráter educativo, nenhuma autuação foi emitida.

Durante a realização da ação educativa, os agentes distribuíram materiais educativos com orientações destacando as boas práticas no trânsito, bem como a importância de se manter a manutenção preventiva de motocicletas e automóveis em dia. Alguns brindes também foram disponibilizados como sacolinhas de lixo para carro e também um cordão para motociclistas.

O secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote, destacou que a ação teve foco em fortalecer a cultura de responsabilidade nas vias, reduzindo acidentes e promovendo mais segurança. “Esta operação educativa tem como objetivo orientar e conscientizar os motoristas para um trânsito mais seguro e humano. Não se trata de multar, mas de educar e reforçar a importância do respeito às regras de trânsito. Pequenas atitudes fazem a diferença para reduzir acidentes e salvar vidas”, afirmou.