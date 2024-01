Santo André realiza nova Operação Impacto com 260 profissionais de segurança

Forças de segurança desencadearam nesta segunda-feira (29) uma nova Operação Impacto, que visa reforçar o policiamento em diferentes regiões de Santo André. A ação tem o objetivo de combater roubos e furtos gerais, além de homicídios e latrocínios.

A Operação Impacto vai percorrer nos próximos dias diversos bairros com ações ostensivas que contam com a participação da Guarda Civil Municipal, além da Polícia Civil e da Militar. A ação tem também o apoio do helicóptero Águia da PM. O total é de 260 profissionais de segurança envolvidos.

O trabalho também contará com o auxílio das câmeras de monitoramento do Centro de Operações Integradas (COI). A Guarda Civil Municipal vai participar da Operação Impacto por meio do patrulhamento de viaturas com 11 carros, sendo mais de 20 GCMs.

“Pelo empenho destes homens e mulheres estamos conseguindo diminuir os índices de criminalidade. Esta operação vai ao encontro da sintonia que temos com as forças de segurança. Evoluímos em tecnologia, intensidade e seguimos neste caminho, colocando toda a atenção na segurança de Santo André”, comentou o prefeito Paulo Serra.

Conseg – Também nesta segunda-feira (29), o Conseg (Conselho Comunitário de Segurança Estadual), realizou a primeira reunião do ano em Santo André, mais precisamente no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, para debater diversos assuntos, como por exemplo mudanças na legislação. O objetivo é fortalecer laços entre a comunidade e as forças de segurança, em prol de uma sociedade mais segura.