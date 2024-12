Santo André realiza mostra unificada das escolas de arte até domingo

Ao longo desta semana, até domingo (8), o equipamento cultural A Casa, no bairro Campestre, recebe a 4ª Mostra Artístico-Pedagógica de Santo André, que concentra, pela primeira vez, as mostras de final de ano das Escolas Livres (de Teatro, de Dança e de Cinema e Vídeo), dos alunos da Escola Municipal de Educação Artística Aron Feldman (Emia) e também do projeto Territórios de Cultura, que tem ações espalhadas por toda a cidade.

Cerca de 900 pessoas, com idades a partir dos 5 anos, participaram destes projetos e estão presentes na Mostra, que tem uma programação diversificada, composta por exposições, apresentação de teatro com técnicas circenses ou com máscaras, encontros formativos, rodas de conversas, apresentação de filmes e de videoclipes, oficinas de teatro de canto, de aquarela, apresentações da canto e dança, encontros de improvisação em dança e contação de histórias.

“As mostras sempre são um arremate dos muitos encontros que aconteceram durante um ano, mas em 2024, ao serem realizadas de forma unificada e nA Casa, que é o ponto de encontro dos projetos de cultura, a iniciativa vai possibilitar que os participantes prestigiem os trabalhos uns dos outros, e tenham contato com outras linguagens artísticas e outros projetos existentes. A integração entre as escolas tem sido uma busca constante da Secretaria de Cultura”, afirma a gerente de Incentivo à Criação Artística, Mariana França.

Serviço:

4ª Mostra Artístico-Pedagógica de Santo André

Apresentação de trabalhos da Escola Livre de Teatro (ELT), Escola Livre de Dança (ELD), Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV), Escola de Iniciação Artística (Emia) Aron Feldman e do projeto Territórios de Cultura

Data: até 8/12 (domingo), das 9h às 22h

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre

Indicação: livre

Atividades gratuitas

Confira a programação completa