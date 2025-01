Santo André realiza modernização da Emeief Luiz Sacilotto

Localizada no Jardim Alvorada, a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Luiz Sacilotto está passando por modernização. As obras fazem parte de uma sequência de intervenções feitas pela Prefeitura de Santo André em equipamentos da Educação.

A primeira etapa das obras na escola já estará pronta para o início do ano letivo, em 10 de fevereiro. A unidade, que atende aproximadamente 350 estudantes de 4 a 10 anos – que frequentam do 2º ciclo inicial até o 5º ano – recebeu nesta terça-feira (21) a visita do prefeito Gilvan Junior, acompanhado das equipes das secretarias de Educação e de Manutenção e Serviços Urbanos. E o chefe do Paço andreense aproveitou o momento para realizar o anúncio da criação de mais um Parque Escola a partir da reforma da Praça Alvorada II, que começará em breve.

“Estamos preparando as escolas para as voltas às aulas e essa aqui é uma delas. Vamos finalizar a parte interna até o retorno dos alunos e depois começaremos a reforma da parte externa, em conjunto com a praça, transformando em mais um Parque Escola para Santo André e trazendo mais oportunidade de esporte, lazer e outros tipos de projetos aqui para os moradores do Alvorada”, enalteceu o prefeito Gilvan.

Na Emeief Luiz Sacilotto primeiramente foram realizadas reformas internas, aproveitando o período das férias dos estudantes, com nova cobertura (proporcionando conforto térmico e melhor iluminação natural), novos pisos, reformas de salas, refeitório, cozinha, quadra e banheiros, troca de portas e portões, manutenção elétrica, adequação da rede hidráulica e outros.

Posteriormente, será contemplada a área externa, como fachada, muros, alambrados e outras estruturas. O investimento para toda a reforma da Emeief será de aproximadamente R$ 4,5 milhões.