Santo André realiza interdições no trânsito para a Grand Plaza Run neste domingo

No próximo domingo (22) será realizada a sexta corrida Grand Plaza Run, em Santo André, com percursos de cinco e 10 quilômetros. Para a realização do evento, agentes do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) vão realizar interdições no tráfego para a realização da prova. As interrupções serão feitas a partir das 3h, prosseguindo até às 12h.

A partir das 7h será dada a largada da prova no Grand Plaza Shopping, na Avenida Industrial. De lá os participantes seguirão pela Rua Padre Vieira até a Avenida Dom Pedro II (sentido São Caetano do Sul), Rua General Canavarro e retorno para a Avenida Dom Pedro II (sentido Centro). O percurso prossegue pelo Viaduto Juscelino Kubitschek até a Rua Guilherme Marconi onde será realizado o retorno para o ponto de largada.

Durante a realização da prova, todas as vias terão interdição total. A partir das 12h será realizada a liberação ao tráfego. O DET orienta para que os motoristas evitem a região e, caso necessário, utilizem o aplicativo Waze para verificar as rotas alternativas.