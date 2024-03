Santo André realiza Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego na terça-feira

A Prefeitura de Santo André realiza na terça-feira (26) a segunda edição do Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego, com mais de 3,5 mil vagas para serem preenchidas e a possibilidade de acesso a uma grande variedade de serviços para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O evento vai acontecer no Ginásio Laís Elena Aranha da Silva, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, das 8h às 15h, localizado na Rua São Pedro, 27, no bairro Silveira. É recomendável que os candidatos tragam várias cópias de currículos. Todas as vagas, bem como os serviços disponíveis, poderão ser acessados no dia 26 por meio do portal acesse.santoandre.br/feirao.

Nesta edição, 72 empresas vão participar da iniciativa, superando o número de 33 empreendimentos participantes no ano passado. Deste total, 41 empresas, além do CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda), estarão presentes no Complexo Pedro Dell’Antonia, e 30 disponibilizarão suas vagas exclusivamente na versão on-line. Entre as oportunidades disponíveis estão mais de 180 funções, entre elas a de vendedor, açougueiro, assistente de marketing, auxiliar de limpeza, encanador, fresador, ajudante de obras, auxiliar de almoxarifado, empacotador e repositor, entre outras.

Após passar pelo atendimento e deixar seu currículo, o candidato à vaga encontrará os estandes com os serviços que compõem a rede de inclusão produtiva, como informações sobre oportunidades de qualificação e capacitação (Escola de Ouro Andreense, Educação de Jovens e Adultos, Senac, Sest/Senat, Sebrae, Sehal, Senai e Univesp), orientações sobre empreendedorismo com a equipe da Sala do Empreendedor e do Sebrae, além de informações sobre acesso ao microcrédito, do programa Mais Crédito, com o Banco do Povo.

Também estarão disponíveis serviços de orientação, cadastramento e atualização do CadÚnico, além de acesso aos serviços sociais ofertados pela Prefeitura nos Cras (Centro de Referência em Assistência Social) e também a programas estaduais e federais. A Receita Federal também participa fornecendo informações sobre a regularização de CPF e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com esclarecimentos sobre os programas Meu Primeiro Emprego, Facilita SP (desburocratização e melhoria do ambiente de negócios) e Desenvolve SP (crédito a longo prazo para empresas de todos os portes).

Haverá ainda assessoria jurídica, disponibilizada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), informações sobre defesa do consumidor com o Procon, além de consulta sobre restrição de débito e restrições de CPF com a Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André). A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania irá disponibilizar os serviços de emissão de 2ª via de documentos, consulta ao Serasa, renovação da CNH entre outros serviços, por meio da van do programa Cidadania Itinerante. E a Faculdade Anhanguera participará do evento com os cursos de enfermagem, fisioterapia e nutrição, oferecendo à população tipagem sanguínea, aferição de pressão, teste de glicemia, massagem e orientação nutricional.

“Nós temos consciência e pudemos observar, e por isso chamamos de Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego, que ainda muitos cidadãos e cidadãs precisam do apoio do Estado para a solução de algumas questões que são tão cruciais pra chegarem a essa tão sonhada vaga, como a conclusão dos estudos e a qualificação, emissão de uma certidão ou documento que a pessoa tenha perdido ou extraviado ao longo do tempo, ou ainda o acesso a serviços de assistência social para garantir os benefícios a que tem direito”, diz o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

O evento vai contar ainda com a comercialização de alimentos e exposição dos itens produzidos pelos participantes da Incubadora Popular de Economia Solidária de Santo André. Além disso, estão disponíveis informações sobre programas voltados para inclusão e autonomia das pessoas com deficiência, como o projeto Todas in-Rede.

O Feirão de Inclusão Produtiva e Emprego é uma realização da Prefeitura de Santo André, por meio do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda (CPETR), em parceria com Acisa, OAB, Faculdade Anhanguera, Receita Federal, Sabesp, Sebrae, Sehal, Senac, Senai e Sest/Senat.

O evento conta também com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Banco do Povo, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Incubadora Pública de Economia Solidária, Núcleo de Inovação Social, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria de Saúde, ITS Brasil, Procon, Sala do Empreendedor Andreense, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), Governo do Estado de São Paulo e Sine (Sistema Nacional de Emprego).