Santo André realiza eleição do Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Nesta quarta-feira (29), Santo André realiza a eleição dos representantes da sociedade civil no Comdef (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência), para o biênio 2024-2025. O Conselho é formado por 12 componentes, sendo seis da sociedade civil, definidos por eleição, e seis do poder público, que são indicados pela administração pública.

Entre os seis representantes da sociedade civil, quatro vagas do Conselho são dedicadas a Organizações Não Governamentais (ONG) sem fins econômicos. É preciso, no entanto, ter atuação reconhecida nas áreas de defesa das pessoas com deficiência, ou como entidade de classe, instituto de ensino superior, prestadora de serviço ou ainda como movimento social. As outras duas vagas são dedicadas às pessoas com deficiência ou familiares.

“O Comdef desempenha um papel fundamental na defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência na cidade. O seu objetivo principal é assegurar a inclusão social, a igualdade de oportunidades e o pleno exercício da cidadania dessas pessoas. Portanto, é fundamental que todos os cidadãos de Santo André participem ativamente das eleições do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência”, diz o secretário da Pessoa com Deficiência, Jobert Minhoca.

Para votar basta ter idade acima de 16 anos, e comparecer, entre 9h e 16h, em um dos quatro pontos de votação distribuídos na cidade, munido de documento oficial com foto (não pode ser cópia), ou documento oficial digital, CPF e comprovante de endereço

Os locais onde haverá votação são:

1. Auditório Antônio Maria Filho | Praça IV Centenário, nº 2 – Centro (anexo à Câmara Municipal de Santo André)

2. Cras Alzira Franco | Rua Amapola – Jardim Alzira Franco II

3. Cras Vila Luzita | Avenida São Bernardo do Campo, 171 – Vila Luzita

4. Núcleo de Natação Adaptada de Santo André | Nanasa – Rua Marechal Hermes, 485 – Bairro Jardim