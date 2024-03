Santo André realiza eleição complementar para Conselho de Gestão e Saneamento Ambiental

O Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André (Comugesan) está com inscrições abertas para eleição complementar de vagas remanescentes destinadas exclusivamente a entidades da sociedade civil representantes de povos e comunidades tradicionais de Santo André. A eleição acontece no dia 21 de maio e os interessados podem se inscrever até 20 de abril.

Os novos representantes integrarão o grupo de conselheiros do biênio 2023-2024, que é composto por membros do poder público e da sociedade civil. A eleição dos novos integrantes se dá em atendimento à resolução 1/2024 do Consema (Conselho Estadual de Meio Ambiente).

O Comugesan foi criado em 1998 e visa estudar, propor diretrizes, deliberar, fiscalizar e acompanhar a implementação da Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental. Para concorrer a uma das duas vagas disponíveis, as entidades devem ter pelo menos um ano de existência legal, estar em conformidade com a legislação e comprovar atuação em Santo André. Além disso, os conselheiros indicados devem residir ou exercer atividade profissional na cidade.

A eleições complementares vão ocorrer na reunião ordinária do conselho, programada para 21 de maio, e a posse ocorrerá na reunião seguinte, em junho. O edital completo e a ficha de inscrição digital estão disponíveis em www.semasa.sp.gov.br/comugesan/eleicoes/. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone 4433-9059.