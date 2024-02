Santo André realiza Dia D contra a dengue nesta sexta-feira

Santo André tem intensificado desde o início do ano as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Mais de 14,3 mil imóveis já foram visitados pelas equipes da Vigilância Sanitária, que realizou 712 bloqueios e coletou 380 amostras de larvas. As ações são diárias, em bairros com maior incidência de casos e serão intensificadas nesta sexta-feira (1º), em antecipação ao Dia D, mobilização nacional para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito, com o tema ‘10 minutos contra a dengue’.

Quatro equipes da Vigilância Sanitária estarão espalhadas pela cidade para levar informação sobre os cuidados que todos devem ter em seus locais de trabalho e em suas residências para impedir a multiplicação do mosquito. As ações acontecem das 8h30 às 16h30 na Rua Coronel Oliveira Lima, no Centro; na Praça Rui Barbosa, em Santa Teresinha; no Largo da Vila Luzita; e na Paróquia Cristo Operário (Rua Carijós), na Vila Linda. Ainda haverá uma palestra gratuita no Instituição Padre Rubens, na Vila Palmares, com o mesmo tema.

“Combater a dengue é um dever de todos. Nós, enquanto poder público, estamos ampliando nossos esforços para estarmos em todos os cantos da cidade levando informação e fiscalizando pontos com água parada. Já visitamos mais de 14,3 mil imóveis e abordamos mais de 22 mil pessoas. O Dia D do Ministério da Saúde lembra que dez minutos por dia são suficientes para dar aquela olhada dentro de casa e impedir que um simples vaso de plantas possa contribuir para a multiplicação do mosquito. Juntos vamos vencer mais esse desafio”, comenta o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Durante as ações programadas para esta sexta-feira, as equipes da Vigilância Sanitária farão bloqueio de possíveis criadouros, aplicação de larvicidas, panfletagem e orientação geral da população.

“Nossa adesão ao Dia D mostra o esforço que Santo André tem feito em combater o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Além das ações de bloqueios sanitários e vistorias que são realizadas todos os dias, temos focado em ações educativas que visam sensibilizar a população no combate ao mosquito, eliminando criadouros e situações que propiciem sua proliferação”, afirma o diretor de Vigilância à Saúde de Santo André, César Rangel Gusmão.

Os munícipes que encontrarem um ponto de água parada pode fazer a denúncia nos canais oficiais da Prefeitura, sendo preferencialmente o aplicativo Colab, onde é possível enviar fotos e informações mais precisas, ou pelo telefone 0800 019 19 44.