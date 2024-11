Santo André realiza cerimônia de encerramento da oficina ‘Pequeno Cineasta’ 

O Teatro Conchita de Moraes recebe nesta sexta-feira (15) a cerimônia de encerramento da quarta edição da oficina ‘Pequeno Cineasta’ em Santo André. A formatura acontecerá às 11h e a entrada é gratuita. O endereço é Praça Rui Barbosa, s/n, no bairro Santa Teresinha.

Serão exibidos o curta ‘A Última Fase’, realizado pela turma. O público também poderá conferir o making of de todo o processo de trabalho, finalizando com a entrega dos certificados para os integrantes da equipe.

Neste segundo semestre de 2024, a oficina teve a participação de jovens cineastas entre 8 e 15 anos, que se reuniram em 12 encontros gratuitos, de 20 de outubro a 5 de novembro na Escola Municipal de Iniciação Artística (Emia) Aron Feldman. Sob a orientação da atriz, cineasta e produtora Daniela Gracindo, idealizadora do projeto, os alunos tiveram a oportunidade de aprender de forma prática sobre os diversos aspectos da realização cinematográfica.

Durante as aulas, os participantes vivenciaram todas as etapas do processo de filmagem, desde a criação do roteiro até a decupagem, passando pela operação de câmera, iluminação, arte, direção, som e montagem. O ponto alto da oficina será a exibição das obras produzidas pelos jovens, momento em que eles poderão assistir ao resultado de suas criações.

A iniciativa é uma realização da Secretaria de Cultura em parceria com a oficina ‘Pequeno Cineasta’, que teve início em 2009 no Rio de Janeiro já formou 66 turmas. Visa incentivar a criatividade, a expressão e o gosto pela arte audiovisual entre as crianças e adolescentes da cidade.

Serviço:

Cerimônia de encerramento da oficina Pequeno Cineasta

Data: 15/11 (sexta-feira)

Horário: 11h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/nº – Santa Teresinha – Santo André