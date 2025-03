Santo André realiza ação educativa em bares contra direção sob efeito de álcool no Carnaval

Com o objetivo de reduzir o índice de acidentes no trânsito, provocados principalmente por motoristas alcoolizados, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Santo André, por meio da Gerência de Educação para o Trânsito, realizou na noite do último sábado (1º) uma ação educativa e de conscientização junto aos frequentadores de bares na região da Rua das Figueiras e da Alameda São Caetano, no bairro Jardim.

Nos estabelecimentos comerciais, quatro atores realizaram esquetes teatrais com os frequentadores, abordando o perigo de associar bebida alcoólica e direção. Além disso, houve a distribuição de leques temáticos. Na parte da manhã, os agentes também estiveram na Praça do Carmo, Concha Acústica, Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes e Primeiro de Maio Futebol Clube.

“A segurança no trânsito é uma responsabilidade coletiva, e ações como essa são fundamentais para alertar a população sobre os riscos da combinação entre álcool e direção. Nosso objetivo é preservar vidas e conscientizar para que todos voltem para casa em segurança”, destacou Almir Cicote, secretário de Mobilidade Urbana.



Crédito:Alex Cavanha/PSA

Crédito:Alex Cavanha/PSA

Crédito:Alex Cavanha/PSA