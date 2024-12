Santo André realiza ação educativa de conscientização para um trânsito seguro

Pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas participaram nesta semana de uma ação educativa na Estação Prefeito Celso Daniel, na região central de Santo André. A iniciativa, realizada pela Prefeitura, em parceria com a Uber e o Observatório de Trânsito, contou com a entrega de material educativo sobre segurança viária.

Na ocasião, motoristas de motocicletas e carros foram envolvidos em informações sobre a importância de normas de trânsito para estar protegido em todos os percursos.

“Ações como estas são sempre de muita importância, tanto para sensibilizar a população como para manter o assunto segurança no trânsito em pauta. Se todos fizerem sua parte, construiremos um trânsito muito mais seguro em nossa cidade”, destacou Aline Ferreira Vieira , encarregada de programas educacionais de trânsito na Secretaria de Mobilidade de Santo André.

A contorno iniciativa com a participação de oito agentes educadores da Gerência de Educação para o Trânsito de Santo André e profissionais da Uber. A Cia de Teatro Sopa de Comédia levou alguns personagens de seu portfólio para chamar a atenção de quem está assistindo pelo local, além de conversar sobre a importância de não usar o celular enquanto dirige , não ingerir bebida alcoólica, respeitar os limites de velocidade e usar o cinto de segurança também no banco de trás.

Essa é a segunda vez que o trabalho é realizado em parceria com a Prefeitura de Santo André. “É muito bom saber que fizemos uma proposta de ação educativa há mais de dois anos para eles e que deixamos as portas abertas para outras parcerias. A Prefeitura de Santo André tem uma equipe altamente evoluída na sua Educação para o Trânsito e é sempre um prazer realizar ações juntamente com eles, gira sempre a conscientização da população ”, finalizou Daniela Gurgel , relações públicas do Observatório de Trânsito que também participou da ação.