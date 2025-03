Santo André realiza ação educativa contra dengue na Oliveira Lima

A preocupação com a dengue deve ser constante, por isso o Departamento de Vigilância à Saúde de Santo André realizou nesta sexta-feira (28) uma ação educativa no calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, na região central, para lembrar os munícipes dos cuidados que devem ter em suas residências e em seus locais de trabalho, além de tirar dúvidas sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti.

Durante a ação, que durou o dia todo, técnicos circularam pelo calçadão distribuindo panfletos informativos e conversando com os munícipes, além de mostrarem larvas do mosquito para que as pessoas fiquem atentas.

“Por mais que a situação da dengue esteja absolutamente controlada em Santo André, não podemos abaixar a guarda porque o mosquito é ardiloso. A vigilância constante das nossas equipes, somada à parceria com a população, tem surtido efeito, tanto que os indicadores mostram que houve redução de 82,7% nos casos se comparado ao mesmo período do ano passado”, destaca o secretário de Saúde, Pedro Seno.

Por mais que a situação esteja controlada, já foram encontrados 67 focos do mosquito apenas em 2025. As larvas do Aedes aegypti têm sido vistas regularmente em baldes que captam água da chuva para uso posterior, locais com inservíveis sem cobertura adequada e pratinhos de vaso de flores. As residências dos munícipes apresentam a maior incidência de focos do mosquito.

“Santo André não tem medido esforços no combate à dengue. Mesmo com uma redução de casos de 82,7% se comparado ao mesmo período do ano passado, mantemos nossas equipes em sinal de alerta e as ações educativas como a desta sexta-feira que abre o Carnaval contribuem para que a população se mantenha em alerta mesmo em momentos de festa e descontração”, comenta o diretor de Vigilância à Saúde, César Rangel Gusmão.

Denúncias de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti devem ser feitas por meio do aplicativo Colab, disponível para Android e iOS, ou pelo telefone 0800 0191944.



Crédito:Alex Cavanha/PSA

