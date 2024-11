Santo André prorroga inscrições para orientadores do projeto Territórios de Cultura

Foi prorrogado até 18 de novembro (segunda-feira) o prazo para inscrição de orientadores culturais do projeto “Territórios de Cultura” da Secretaria de Cultura de Santo André. O credenciamento visa atuação nas modalidades workshop e oficina, e os profissionais poderão atuar em equipamentos públicos culturais da cidade, estando aberta a possibilidade de atuação em outros equipamentos e espaços públicos municipais.

Os workshops são atividades de curta duração que abordam aspectos práticos ou teóricos de um tema/linguagem, somando 20 horas totais, sendo 16 horas/aula e 4 horas/atividade. Já as oficinas se representam em atividades de média ou longa duração que abordam aspectos práticos e teóricos de tema/linguagem, com possibilidades de níveis: iniciante, intermediário ou avançado, sem caráter de capacitação ou formação profissional, com carga horária mínima de 64 horas totais (4 meses), e máxima de 134 horas totais (8 meses).

As áreas de atuação das propostas deverão abordar as seguintes linguagens: Cultura Hip-Hop, Culturas Tradicionais e/ou Populares, Gestão Cultural, Leitura e Literatura, Patrimônio e Memória, Mídias Livres, Artes (circo, dança, música, teatro, audiovisual, artes integradas, artes visuais, entre outras) e outras compatíveis com os objetivos específicos do projeto.

As inscrições serão feitas exclusivamente através da plataforma CulturAZ pelo link: https://bit.ly/orientadoresTC2025.

O “Territórios de Cultura” é um projeto de acesso público e gratuito da Secretaria de Cultura, que propõe ações de sensibilização e incentivo cultural e/ou artístico, na forma de workshops e oficinas a partir do fazer cultural, com ações de formação descentralizadas e articuladas sobre a base territorial do município. Mais informações: [email protected].

A seleção das propostas terá duas fases: validação documental e posteriormente entrevistas dos interessados habilitados na etapa anterior, ambas de maneira eliminatória. A lista final dos credenciados será publicada na plataforma virtual CulturAZ a partir de 18 de dezembro. A previsão do início das aulas é abril de 2025.