Santo André pronto para o desafio contra o Foz Cataratas na estreia da Liga Nacional de Futsal

O Santo André embarca neste sábado, dia 23, rumo ao confronto contra o Foz Cataratas, em Foz do Iguaçu, pela primeira rodada da Liga Nacional de Futsal. O embate está marcado para segunda-feira, dia 25.

Sob o comando de Iván Gomes, a equipe chega na reta final de preparação, realizando treinos táticos na sexta-feira, dia 22, porém encerrando a preparação somente no domingo, dia 24, com seu último treino já em Foz do Iguaçu.

A novidade do time do ABC é a inclusão do novo reforço, Cauê Lima, pivô de 21 anos, que estará disponível para o técnico Iván Gomes. Por outro lado, uma ausência lamentável será a do talentoso ala Léo Catolé, ainda em processo de recuperação de uma lesão no tornozelo sofrida durante a pré-temporada da Super Copa Gramado.

A Liga Nacional de Futsal, que se inicia hoje, dia 22, prosseguirá com a primeira fase até setembro. Nesta etapa, 16 equipes serão classificadas dentre as 24 possíveis, em um formato de pontos corridos. Em seguida, terá início a fase de mata-mata, a partir das oitavas de final.