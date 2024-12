Santo André promove Virada Inclusiva a partir desta segunda

Começa oficialmente às 9h desta segunda-feira (2), a Virada Inclusiva 2024 de Santo André. Até o dia 8 de dezembro (domingo), a cidade vai promover uma extensa programação com atividades inclusivas para pessoas com deficiência e todos são bem-vindos. As atividades incluem alongamento, hidroaula, auriculoterapia, oficinas, palestras e rodas de conversas, baile, piquenique e muito mais.

A programação completa está disponível no site https://web.santoandre.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/345/virada-inclusiva-2024/.

“A Virada Inclusiva é um marco no fortalecimento da inclusão e da acessibilidade. O evento promove a participação ativa das pessoas com deficiência em atividades culturais, esportivas e de lazer, destacando seu protagonismo e contribuindo para uma sociedade mais justa. É uma oportunidade de conscientização, celebração da diversidade e construção de uma cidade onde todos se sintam parte”, diz a secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romera Marcelino.

Com atividades acontecendo simultaneamente em diversas cidades de São Paulo, incluindo a Capital, a Virada Inclusiva é uma ação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizada em parceria com os municípios em alusão ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, e também possibilita que todos, com deficiência ou não, possam estar juntos em ações inclusivas na cidade. O tema deste ano é “Superamos barreiras, protagonizamos mudanças!”

A abertura oficial da Virada Inclusiva de Santo André será realizada às 9h, no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD), na Vila Guiomar. O evento vai contar com apresentação e distribuição do almanaque educativo “Turminha da Mobilidade: Aprendendo com o caminho”, que possui versão em Braile, e do material educativo para os usuários do transporte coletivo, que também conta com edição em Braile. A cerimônia vai contar, ainda, com oficina de circo e atividade física para os participantes

Desde 2010, a Virada Inclusiva oferece uma programação diversa, juntamente com a sociedade civil, associações ligadas às pessoas com deficiência e poder público, buscando uma sociedade inclusiva para todos. Em Santo André, o evento conta com a participação do Comdef (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência), Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Esporte e Prática Esportiva, Núcleo de Inovação Social, Secretaria de Meio Ambiente e Unidade de Cerimonial, Eventos e Lazer.