Santo André promove segunda edição do ano da feira de adoção de animais

A tenda azul do Parque Central, em Santo André, recebe neste domingo (25), das 10h às 15h, a segunda edição do ano da feira de adoção de cães e gatos “Eu amo, eu adoto”. O encontro, que tradicionalmente é realizado no último domingo de cada mês, vai expor aos visitantes 140 animais de todas as idades.

“É uma ação importante para a causa animal e ficamos muito orgulhosos com os resultados obtidos nos últimos anos quando batemos recordes de animais adotados. Continuaremos com a mesma seriedade no trabalho para Santo André continuar sendo exemplo de adoção segura e com responsabilidade”, pontua o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

O processo de adoção contribui para a redução do número de animais abandonados nas ruas, prevenindo agressões, acidentes de trânsito, maus tratos e crueldade. O adotante passa por breve entrevista e assina o termo de compromisso pela posse responsável, garantindo que não haja novo abandono.

A Gerência de Controle de Zoonoses (GCZ), vinculada à Secretaria de Saúde de Santo André, registrou recorde de 516 adoções realizadas em 2023, desde a criação da feira “Eu amo, eu adoto”, em 2017. Neste período, 2.099 animais foram adotados em Santo André. Na primeira feira de adoção deste ano, 47 animais entre cães e gatos de todas as idades já começaram o ano com um novo lar.

O interessado em adotar deve ter mais de 18 anos e apresentar comprovante de endereço, além dos documentos pessoais no momento da adoção. Os animais também podem ser adotados diretamente na Gerência de Controle de Zoonoses, localizada na Rua Igarapava, 239, na Vila Valparaíso.