Santo André promove programação cultural ‘Novembro Negro’

Santo André receberá ao longo do mês a programação do ‘Novembro Negro’, iniciativa conjunta de diversas instituições e da sociedade civil que visa divulgar atividades e ações voltadas à promoção da cultura afro-brasileira, à luta contra o racismo e à valorização da comunidade negra na cidade, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20.

Durante todo o mês, espaços culturais e outros locais receberão diversas atividades. A abertura aconteceu nesta sexta-feira (1º) no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, com um ato inter-religioso que reuniu líderes e outros representantes de diversas entidades e instituições religiosas, promovendo um espaço de diálogo e reflexão sobre a importância da diversidade religiosa e do respeito mútuo, destacando o compromisso coletivo em combater a intolerância e fomentar a unidade.

A agenda do mês conta ainda com exibições de filmes e curtas, debate, mostra e festival multicultural, cortejo, encontro de blocos, festival de arte e empreendedorismo e muito mais.

Além do Cine Theatro Carlos Gomes, os eventos e atrações vão contemplar locais espalhados por diversas regiões da cidade como o CineClube de Campo (espaço cultural particular), o Teatro Conchita de Moraes, A Casa, a Praça Rui Barbosa e outros.

Programação (sujeita a alterações):