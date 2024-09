Santo André promove III Seminário de Educação Inclusiva

Na semana em que se é celebrado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro), a Secretaria de Educação da Prefeitura de Santo André promove o III Seminário de Educação Inclusiva, realizado pelo Departamento de Educação Inclusiva e Apoio Educacional.

Entre 16 e 20 de setembro, uma extensa programação de atividades online e presenciais será oportunizada para os profissionais da rede andreense de ensino. São palestras, trocas de experiências, oficinas e muito mais nesta terceira edição, que tem como tema central ‘Ações que fortalecem a cultura inclusiva em diferentes espaços’.

O evento de abertura ocorreu nesta segunda-feira (16), no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, e contou com as presenças de equipes gestoras das unidades escolares, professores de atendimento educacional especializado (PAEE), professores assessores de educação inclusiva (PAEI) e convidados.

A programação do seminário se estende pelos próximos dias com atividades ministradas virtual ou presencialmente por Patrícia de Moura, Aline de Faria Divino, Brenda Sthefanie Lopes Silva, Nathalia Duarte Ferreira, Jorge Marcos Ramos, Christianne Kamimura, Elaine Salvador, Tereza Ramirez, Edilene Godoi, Silvana Moraes, Caroline Aparecida Aguiar, Roselaine de Souza, Mirelle Paiva Leite Santos, Camila Elizabete da Silva, Noboru Itu Junior, Karoline Evellyn, Jéssica Silva, Thaís Kassai, Mônica Aparecida Inácio de Oliveira, Letícia da Silva Picculi, Lívia Pereira, Everton Ucela Alves, Cibele Binga, Ana Paula Micieli, Marcelo Scarabeli, Adriana Nabarrete, Elisangela Martins, Leda Souza e Mary Frizanco.

Em Santo André, serviços e ações desenvolvidas ocorrem direta e/ou indiretamente junto aos alunos com deficiência da rede municipal, com foco na inclusão educacional dos mesmos, como o Atendimento Educacional Especializado, oferecido no contraturno minimizando as barreiras para desenvolvimento dos estudantes, ou então o Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar, que possui equipe técnica a qual desempenha atividades com alunos encaminhados pelas unidades escolares.

A estrutura da cidade conta ainda com o Nanasa (Núcleo de Apoio a Natação Adaptada de Santo André) e com o Polo Bilíngue, o qual contempla os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, que tem por objetivo a apropriação da Libras (Língua Brasileira de Sinais) e a aquisição do português escrito, além de oportunizar ensino bilíngue para os demais estudantes da rede. Também é oferecido curso de Libras para docentes, funcionários e familiares.

Conta ainda com um Polo de Deficiência Visual, que envolve a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e EJA. Seu principal objetivo é a apropriação do Braille e Soroban, além de oportunizar o acesso ao Braille aos demais alunos da escola.

E desde o ano passado, Santo André oferece aos estudantes com baixa visão ou cegueira os óculos inteligentes, importante recurso de tecnologia assistiva com foco na acessibilidade, eliminação de barreiras e qualidade do atendimento aos estudantes.