Santo André promove feira de emprego para pessoas com deficiência

Mais de 700 vagas de emprego estarão disponíveis na edição deste ano do Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, que acontece nesta quinta-feira (14), das 9h às 16h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André. O endereço é Rua Senador Fláquer, 110, no Centro.

O evento, que faz parte da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, vai contar ainda com programação de palestras relacionadas ao tema, além de exposição de novidades sobre tecnologias assistivas (recursos que visam proporcionar autonomia e independência) e acessibilidade. Todos os estandes do evento contarão com plataforma de tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Ao todo, 16 empresas estarão com representantes no Dia D captando currículos para o preenchimento de vagas direcionadas às pessoas com deficiência, além do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, totalizando 756 vagas em diversos segmentos como construção civil, saúde, supermercados e atacadista, farmácia, indústria, call center, entre outros.

Também participarão do Dia D da Empregabilidade as instituições Casa do Braille, Icom (plataforma de tradução simultânea de Libras), Apae, ITS Brasil (Instituto de Tecnologia Social) e Fundação Dorina Nowill para cegos. Os participantes terão à disposição ainda o Caminhão da Saúde, onde será possível realizar avaliação nutricional, bioimpedância (avalia a composição corporal), aferição de pressão e teste de glicemia.

A primeira palestra acontecerá às 10h, sobre o tema “Tecnologias assistivas no mundo do trabalho”. A palestra seguinte, às 14h, abordará o tema “Quebrando barreiras no ambiente de trabalho”, seguida por uma apresentação sobre “Empregabilidade de profissionais surdo: o que eu preciso saber sobre isso?”.

A última palestra do Dia D acontece às 15h e abordará o tema “Emprego Apoiado para pessoas com deficiência”. Quem quiser realizar inscrições antecipadas para as palestras pode acessar o link https://bit.ly/48kdi2b

A primeira edição do Dia D da Empregabilidade, realizada em 29 de setembro do ano passado, também no Dia Nacional de Inclusão Social e Profissional da Pessoa com Deficiência, recebeu a visita de cerca de 650 pessoas. Ao todo, 11 empresas e o CPETR ofereceram aproximadamente 150 vagas e captaram currículos para banco de talentos.

O evento, realizado por meio de parceria entre a Secretaria da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, compõe a programação da Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, evento anual que reúne as principais empresas, instituições de ensino, de pesquisa e agentes do ecossistema de inovação do ABC em uma programação que tem o objetivo de analisar, discutir e conhecer os avanços do setor. A Semana acontece de 11 a 19 de novembro.

Tradução simultânea em Libras – O Dia D da Empregabilidade deste ano vai contar com uma novidade, a tradução simultânea em Libras por meio da plataforma Icom, que poderá ser acessada em todos os estandes e estações de trabalho do evento.

A comunicação via Icom ocorre por videochamada, intermediada por um intérprete de Libras, que traduz a conversa do surdo para o ouvinte e vice-versa. A ferramenta foi desenvolvida para assegurar uma comunicação sem barreiras, reconhecer o potencial da pessoa surda e o impacto positivo da inclusão desses brasileiros no mercado de trabalho.

A ferramenta também oferece ao surdo a independência e segurança para realizar tarefas cotidianas, como fazer compras, realizar consultas médicas, acompanhar os filhos em suas rotinas, entre outras atividades. Com o recurso, o surdo pode desempenhar sozinho todas as atividades do dia a dia, participando ativamente da vida social e familiar.