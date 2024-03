Santo André promove Caça ao Tesouro de Páscoa solidária neste fim de semana

A Páscoa está chegando e a Prefeitura de Santo André promoverá neste fim de semana, dias 30 e 31, uma oportunidade para unir esta doce data e a solidariedade, com a Caça ao Tesouro de Páscoa, nos parques Celso Daniel (Avenida Dom Pedro II, 940 – Bairro Jardim) e Regional da Criança – Palhaço Estremilique (Avenida Itamarati, 536 – Parque Jaçatuba), das 10h às 18h.

As inscrições para esta divertida atividade estão disponíveis no site www.santoandre471anos.com.br – sugere-se a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis, os quais serão destinados para o Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade e, posteriormente, repassado às 123 entidades assistenciais cadastradas, que auxiliam aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Nossos eventos têm um diferencial muito grande, que é a solidariedade, como parte de um conceito de sempre ajudar a quem mais precisa”, destaca o prefeito Paulo Serra.

São previstas até 8 mil crianças de até 12 anos para participar desta atração, que consistirá em proporcionar uma experiência lúdica, desafiadora e divertida para os pequenos e toda a família.

“Teremos essa ativação com as crianças em dois parques. É uma atividade muito legal, já fomos em outros anos com minha filha Maria Carolina. A criançada se diverte, bastante gente participa”, enalteceu o chefe do Paço andreense.

Além da atividade principal, ainda haverá cenografia, recreação, distribuição de pipoca e algodão doce, pintura facial, balões personalizados, entrega de brindes e doces, além do Coelhinho da Páscoa, promovendo gincanas e interações.

Esta é a primeira atividade prevista na programação do mês de aniversário de Santo André. A agenda completa está disponível no site www.santoandre471anos.com.br.

A programação do aniversário de 471 anos da cidade é uma realização da Youp, com apoio da Prefeitura de Santo André e do Fundo Social de Solidariedade.