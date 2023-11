Santo André promove atividades físicas com usuários de unidades de saúde

O conjunto de quadras de areia Riplay, na Vila América, recebe nesta sexta-feira (1º) mais uma edição do Nasf pela Cidade, evento organizado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, vinculado à Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Santo André. A iniciativa tem como foco os usuários do sistema municipal de saúde, que terão à disposição diversos serviços gratuitos das 8h às 10h30.

“O Nasf pela Cidade tem a proposta de tirar o usuário da unidade de saúde e levar para um parque ou um local aberto, favorecendo a integração com pacientes de outros equipamentos. As atividades propostas pelos profissionais da rede promovem saúde e bem-estar, ampliando os vínculos e garantindo qualidade de vida”, comenta o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Serão oferecidos serviços como práticas corporais e ritmos de dança, antropometria (medição do corpo humano), auriculoterapia (alívio de dores por meio de pontos localizados na orelha), aferição de pressão arterial, além de rodas com informações sobre o câncer de pele aproveitando o dezembro laranja com essa temática, orientações sobre os testes rápidos. A iniciativa é aberta a toda a população andreense.

O Nasf pela Cidade acontece regularmente em parques ou espaços parceiros, contemplando todos os territórios da cidade. Além deste evento, o Nasf oferece para toda a população grupos para aliviar dor crônica, sobre alimentação saudável, práticas corporais e atividades físicas, além de grupos de saúde mental. A inscrição é gratuita e feita por meio da unidade de saúde de referência, ou seja, a mais próxima da casa do paciente.