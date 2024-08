Santo André promove ação para colocar em dia cartões de vacinação de crianças

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Saúde, deu início nesta segunda-feira (19) a uma ação que visa colocar em ordem os cartões de vacinação de bebês e crianças da cidade, principalmente contra poliomielite e sarampo (mas também outras), na tentativa de manter altos índices de cobertura.

Até sexta-feira (23), equipes de vacinação da Atenção Primária de Saúde realizarão trabalho de busca ativa deste público (com idades entre 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias) que esteja com atraso vacinal, sobretudo nas regiões de maior vulnerabilidade em território andreense.

O monitoramento é fundamental, afinal existe parcela da população que não leva em consideração algumas doenças e não leva as crianças às unidades de saúde para receber o imunizante. No entanto, o baixo ou inexistente número de casos se deve justamente à vacinação, que erradica as enfermidades.

A intenção é avaliar aproximadamente 1.054 cartões de vacina. O número é definido pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado, baseado na população com esta faixa etária na cidade.

