Santo André promove ação de conscientização de violência contra a pessoa idosa

A Secretaria de Assistência Social de Santo André promoveu nesta segunda-feira (24) uma ação de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que contou com a participação de 90 idosos em diversas atividades. Durante as oficinas de zumba, inclusão digital e artesanato, os idosos também tiveram a oportunidade de expressar seus pensamentos e falas de combate a essa violência, que foram expostos em cartazes.

“As oficinas e atividades propostas proporcionaram momentos de integração, aprendizado e expressão, contribuindo para o empoderamento e valorização dos idosos. Além disso, a apresentação cultural ao final do evento demonstrou a capacidade e habilidades dos idosos, mostrando que a idade não é um limitador para a realização de atividades artísticas e culturais”, afirma o secretário de Assistência Social, Andre Scarpino.

Além das oficinas, os participantes puderam assistir a uma apresentação com o grupo de idosos que tocam violão. Uma sala com exposição de fotografias e uma instalação na recepção sobre a temática também foram realizadas, e permanecerão expostas até o final do mês de junho.

A iniciativa busca sensibilizar a comunidade sobre a importância de combater a violência contra os idosos, e também incentivar a participação ativa dos próprios idosos nesse processo.

A ação destaca a importância do Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho.