Santo André: programa que troca reciclável por ração retoma neste sábado

O Parque Central, em Santo André, está preparado neste sábado (25) para receber a primeira edição do ano do programa Moeda Pet. Das 9h às 13h, os munícipes poderão levar um quilo de garrafa PET para trocar por um quilo de ração para cães e gatos. E o melhor: sem precisar sair do carro, já que a iniciativa é realizada em sistema drive-thru.

“Neste ano, vamos expandir o Moeda Pet para outros locais, descentralizando ainda mais o programa. Ele já ocorre em algumas comunidades periféricas da cidade, mas a ideia é que a ação chegue aos 30 locais onde acontece o programa Moeda Verde, que troca recicláveis por hortifrúti”, explica o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Edinilson Ferreira dos Santos.

Um quilo de garrafa PET equivale, em média, a 20 garrafas de dois litros, 25 de um litro ou 36 de 600 milímetros. Para trocar esses materiais por ração é necessário que os resíduos estejam secos e limpos. Cada munícipe, por CPF, tem direito a levar até três quilos de ração.

Em todo o ano passado, mais de 2,5 mil munícipes entregaram, aproximadamente, 250 mil garrafas de plástico. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), distribuíram cerca de 12,5 toneladas de ração.

Desde 2019, quando o Moeda Pet teve início, quase 1,3 milhão de garrafas PET foram destinadas à reciclagem, ampliando a vida útil do Aterro Sanitário Municipal e a renda dos trabalhadores que vivem da separação e venda de recicláveis. Em troca, foram distribuídos cerca de 65 toneladas de ração. O programa é realizado com o apoio do Dr. Hato Hospital Veterinário.