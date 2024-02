Santo André prepara volta às aulas com entrega de uniformes e kits escolares

Os alunos de creche, ensino infantil, ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos) de Santo André iniciam na próxima terça-feira (6) o ano letivo. Enquanto isso, a Prefeitura finaliza as intervenções de manutenção das unidades escolares – por meio do programa Escola em Dia – e organiza os uniformes e kits de materiais que serão entregues gradualmente aos estudantes.

O prefeito Paulo Serra e o secretário de Educação, Almir Cicote, visitaram na última semana a Emeief (Escola Municipal de Educação infantil e Ensino Fundamental) Jardim Alzira Franco para verem de perto os uniformes e materiais escolares que estão sendo distribuídos aos alunos.

“A partir de terça-feira, dia 6, a nossa rede volta a funcionar, preparada, para todas as nossas crianças. E começamos a distribuição do uniforme e do kit de material específico para cada idade, desde a creche até o fundamental. Então nossos andreenses do futuro regressam com material e uniforme sendo entregues. A gente investe na qualidade da educação, mas também na estrutura tanto das unidades e as crianças com tudo o que precisam para iniciar as aulas com todo o gás”, enalteceu o prefeito Paulo Serra.

Atualmente, a rede municipal andreense é composta por 120 unidades escolares – e grande parte delas vêm passando por processos de intervenções preventivas e corretivas durante o recesso, visando a volta às aulas. As escolas são frequentadas por aproximadamente 44 mil estudantes, contando creches, Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil), Emeiefs e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os kits de material escolar serão encaminhados a aproximadamente 41 mil alunos de Emei, Emeief e EJA. Vão compor estes conjuntos apontadores, régua, cadernos (brochurão, brochurinha, desenho e universitário), lápis de cor (12 cores, jumbo e tons de pele), lápis preto, canetas (azul, vermelha e preta), pastas, borracha, canetas hidrográficas (12 cores e jumbo), cola bastão, cola líquida, giz de cera (jumbo e grande), massa de modelar, tesoura e tinta guache.

Já os kits de uniformes, que beneficiarão cerca de 41 mil alunos de creches, Emeis e Emeiefs, contarão duas bermudas, duas camisetas gola ‘V’, duas camisetas gola ‘Polo’, um blusão de inverno e uma calça. A utilização dos mesmos serve tanto para padronização quanto identificação e segurança dos estudantes.

“Neste ano, a distribuição dos kits escolares com uniforme e material escolar para todas as crianças da nossa rede não é apenas uma medida administrativa, mas sim um compromisso com a inclusão e a igualdade entre nossos alunos. Esta ação não apenas torna a educação mais acessível a nossas crianças, mas também fortalece os valores democráticos e de cidadania em toda a comunidade escolar. Com o trabalho conjunto de todos, estamos transformando Santo André em uma verdadeira Cidade Educadora”, ressaltou o secretário de Educação, Almir Cicote.

O primeiro aluno a receber os kits de uniforme e material escolar foi o pequeno André Agusuto, 4 anos, aluno da Emeief Jardim Alzira Franco. Das mãos do prefeito, ele ganhou as vestimentas e os itens – o volume era tão grande que quase encobria o rosto do menino (que vai ingressar na turma de tempo integral).

“Não tenho do que reclamar da Educação de Santo André. Ele sempre estudou na creche em tempo integral e este ano fui surpreendida com vaga integral também, que é excelente. Ser o primeiro a receber o material para mim é muito importante, excepcional, faz diferença no orçamento e bolso dos pais. O uniforme tem uma qualidade boa”, pontuou a auxiliar de farmácia Carla Roberta, 37, mãe de André e moradora do Jardim Alzira Franco.