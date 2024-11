Santo André premia ideias inovadoras de instituições de ensino

O Centro Universitário FEI e a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) foram os grandes vencedores do prêmio Santo André de Inovação, entregue na noite da última terça-feira (12), no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes.

A atividade fez parte da programação da Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontece na cidade de 11 a 19 de novembro, com palestras, exposições de trabalhos inovadores, visitas de turismo industrial e o Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência.

A premiação ocorreu após a apresentação de um pitch pelas instituições de ensino. O projeto de “customização e otimização estrutural em implantes de coluna vertebral”, desenvolvido pelos estudantes da FEI, ficou com o primeiro lugar na categoria Projetos de Soluções e Tecnologias Inovadoras. Já pela categoria Projetos de Extensão Tecnológica, a USCS ficou com o primeiro lugar ao apresentar o projeto “Reviver pelo Saber – educação transformadora na terceira idade”.

“Ao realizarmos a premiação reconhecemos nas instituições de ensino um dos motores essenciais ao processo de desenvolvimento tecnológico e de inovação. O envolvimento dos alunos e professores nos projetos tem permitido o fortalecimento e a ampliação da base técnico-científica do município”, disse o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Nove projetos de sete instituições de ensino participaram da premiação, que tem como objetivo incentivar a inovação, fomentar o empreendedorismo entre os estudantes e ainda reconhecer as iniciativas inovadoras na região.

O segundo lugar na categoria Soluções e Tecnologias Inovadoras ficou com o projeto “PisqueAI”, de rastreamento do movimento ocular utilizando visão computacional para auxílio na comunicação de pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), desenvolvido pelos estudantes da USCS, e o terceiro colocado foi o projeto “MedBox”, uma caixa de remédios inteligente, desenvolvido pelos alunos da Etec Júlio de Mesquita.

A Strong Business School ficou com o segundo lugar na categoria Projetos de Extensão Tecnológica, com o projeto “Consultoria Estratégica de Negócios”, desenvolvido em parceria com a empresa Royale Comércio Ltda e, em terceiro, os alunos do Centro Universitário Anhanguera, com projeto de “controle de iluminação e irrigação residencial”.

As entidades que participaram da competição e foram reconhecidas pelo prêmio foram Centro Universitário FEI, Senac Santo André, Etec Júlio de Mesquita, USCS, Strong Business School, Centro Universitário Fundação Santo André e o Centro Universitário Anhanguera. Além deles, também expuseram trabalhos inovadores, mas sem participarem da competição, o Senai Santo André, a Universidade Federal do ABC (UFABC), o Instituto de Formação Educacional e Empresarial Contínua (IFEEC) e a Prefeitura de Santo André, por meio das secretarias de Segurança Cidadã, Infraestrutura e Serviços Urbanos, Inovação e Administração, além da Defesa Civil.

A exposição dos trabalhos pelas equipes de alunos das instituições aconteceu no período da manhã. No período da tarde os estudantes participaram do Pitch Day, uma apresentação de forma curta e direta de um produto visando conquistar o interesse de um investidor, cliente ou parceiro. Os trabalhos que mais se destacarem, após análise de 20 jurados, foram premiados.

Empregabilidade para a pessoa com deficiência – Nesta quinta-feira (14), das 9h às 16h, a Semana de Inovação realiza a segunda edição do Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência.

Ao todo, 16 empresas e o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda vão captar currículos para preencher 756 vagas disponíveis para pessoas com deficiência. Simultaneamente, uma série de palestras irá abordar temas relacionados a empregabilidade e tecnologia. Além disso, instituições parceiras estarão presentes para oferecer informações e serviços para os participantes do Dia D.

Também na quinta-feira, mas às 8h30, acontece a palestra “Transforme seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) em inovação para o mercado”, com o diretor do Parque Tecnológico de Santo André, Ricardo Magnani, na Etec Júlio de Mesquita (Rua Justino Paixão, 150). A palestra abortará forma de usar a inovação para transformar ideias em futuras startups, com o foco no TCC dos alunos. Não é necessário realizar inscrições.

Na segunda-feira (18) e na terça-feira (19) acontecem as últimas atividades da Semana de Inovação, com visitação de turismo industrial na empresa petroquímica Braskem, das 9h às12h.

A Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação é uma realização da Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Escola de Ouro Andreense e Parque Tecnológico de Santo André, em parceria com Faculdade Anhanguera, Etec Júlio de Mesquita, Senac, Universidade São Judas, FEI, Fundação Santo André, Senai, Strong Business School, Instituto Mauá de Tecnologia, UFABC, USCS e IFEEC, e ainda conta com o apoio da Acisa e da Deutsche Telecom Global Business.